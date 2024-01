Rosarno, con l’auto contro un pilastro dopo il compleanno: morti due 23enni, una era la festeggiata Due 23enni sono morti la scorsa notte a Rosarno dopo lo schianto contro un pilastro di cemento: entrambi avevano partecipato a una festa di compleanno. Tra le vittime anche la festeggiata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Drammatico incidente stradale la scorsa notte a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, dove due giovani di 23 anni sono morti e uno è rimasto ferito a causa dello schianto di una Fiat 500 contro un pilastro in cemento.

L'urto, la cui dinamica non è stata ancora accertata, è stato fatale per il conducente G.F. e per la passeggera accanto M.G., mentre a causa delle gravi ferite riportate, il passeggero G.F. che occupava il sedile posteriore è stato trasportato in codice rosso agli Ospedali riuniti di Reggio Calabria. Si è reso necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Palmi per estrarre dalle lamiere contorte i tre occupanti: per due di loro, tuttavia, non c'è stato purtroppo niente da fare.

Stando a quanto emerso finora i tre erano reduci da una festa di compleanno e viaggiavano a bordo di una Y10: la vettura stava percorrendo una strada del centro abitato di Rosarno quando si è schiantata contro il pilastro: sarà premura dei carabinieri ora accertare se il conducente stesse procedendo a velocità eccessivamente elevata o se avesse fatto uso di alcol e sostanze stupefacenti prima di mettersi al volante.

Una delle vittime, la ragazza, era la persona che aveva appena festeggiato il compleanno. Il ferito è il cugino del conducente dell'auto.