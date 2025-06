Rogo in ditta rifiuti nel Tarantino, nube nera altissima. Sindaco di Mottola: “Tenete chiuse le finestre” Un violento incendio è divampato nell’impianto Daniele Ambiente a Mottola, in provincia di Taranto. Una densa colonna di fumo ha allarmato i cittadini. Nessun ferito, ma l’Arpa monitora l’aria per verificare eventuali rischi ambientali. Il sindaco Giampiero Barulli lancia un appello via social: “Invito tutti a tenere chiuse le finestre per precauzione”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Una vasta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata questa mattina dall’area industriale di San Basilio, a Mottola, in provincia di Taranto. L’incendio è scoppiato all’interno di un impianto per il trattamento dei rifiuti gestito dalla ‘Daniele Ambiente Srl', e ha interessato presumibilmente la zona di stoccaggio del materiale.

Immediato l’intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dai Carabinieri Forestali e dalla Polizia Locale, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Al momento, non si segnalano feriti.

Restano ancora da chiarire le cause del rogo, così come la natura esatta dei rifiuti coinvolti. La densa nube ha destato forte preoccupazione tra i residenti, spingendo il sindaco Giampiero Barulli a lanciare un appello via social: "Invito tutti a tenere chiuse le finestre per precauzione". Il primo cittadino è accorso sul luogo dell’incendio insieme all’assessore Giuseppe Scriboni.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato l’immediato coinvolgimento dell’Arpa, i cui tecnici stanno effettuando rilievi ambientali con due stazioni mobili di monitoraggio: una posizionata nel centro abitato, l’altra nei pressi della zona industriale. "Questo ci permetterà di valutare l’impatto ambientale dell’evento e, se necessario, adottare ulteriori misure. Siamo vicini all’azienda colpita – ha aggiunto il sindaco – e vogliamo rassicurare i cittadini: la situazione è sotto controllo".

La polizia locale ha inoltre interrotto la circolazione stradale nelle arterie vicine per agevolare l’intervento dei mezzi di sicurezza.