Rocambolesco inseguimento tra le strade del Materano: tre poliziotti feriti, un arresto Un 32enne di Matera è stato arrestato dopo un inseguimento notturno conclusosi a Metaponto. L'uomo, fuggito all'alt della polizia, ha speronato un'auto di servizio ferendo tre agenti. Rintracciato all'alba, è accusato di resistenza e lesioni. I fatti risalgono al 21 maggio ma sono stati resi noti solo oggi.

A cura di Davide Falcioni

Una notte di alta tensione si è conclusa con l'arresto di un uomo di 32 anni, originario di Matera, protagonista di una spettacolare fuga che ha tenuto impegnate per ore diverse pattuglie della Polizia. L'uomo è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di danneggiamento aggravato.

I fatti sono avvenuti la notte del 21 maggio, lungo la strada statale 99, ma sono stati resi noti solo stamattina. Quel giorno una volante della Squadra Mobile ha notato un’auto in atteggiamento sospetto. Alla richiesta di fermarsi per un controllo, il conducente ha risposto con una brusca accelerazione, imboccando la vicina statale 7 e dando così inizio a un lungo inseguimento.

La fuga, durata diversi chilometri, ha attraversato vari comuni del Materano, costringendo la centrale operativa a coinvolgere più pattuglie. Il veicolo in fuga è stato infine intercettato nei pressi di Metaponto, ma il conducente, nel tentativo disperato di sottrarsi all’arresto, ha speronato un’auto della Polizia, causando il ferimento di tre agenti, trasportati successivamente al pronto soccorso con contusioni non gravi.

Nonostante il violento impatto, l’uomo è riuscito a far perdere temporaneamente le proprie tracce, abbandonando il mezzo in un’area rurale della zona. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, fino all’alba, quando il 32enne è stato individuato mentre tentava di rientrare a casa. Per lui sono scattate immediatamente le manette.