Roberto Burioni contagiato dal Covid: “Ho fatto da poco la quarta dose, sintomi lievi col vaccino” “A chi dice che il vaccino non funziona vorrei fare notare che sono a casa e non in una stanza di ospedale, dove probabilmente sarei finito senza vaccino” ha dichiarato Burioni.

A cura di Antonio Palma

"Il virus era due anni e mezzo che mi aspettava per colpirmi e infine ci è riuscito. Purtroppo, nonostante le attenzioni, anche io mi sono preso il COVID", così il virologo Roberto Burioni ha annunciato questa sera di essere stato contagiato dal coronavirus e quindi di essersi dovuto rinchiudere in casa.

L'annuncio, dato in diretta nel consueto intervento in tv a "Che tempo che fa", ha irrimediabilmente scatenato le polemiche dei novax che si sono scatenati immediatamente sui social con commenti ironici e negazionisti, sottolineando il recentissimo annuncio della quarta dose fatta da Burioni nei giorni scorsi.

A rispondere però ci ha pensato lo stesso Virologo ricordando che i suoi sintomi sono decisamente blandi proprio grazie al vaccino anti covid.

"A chi dice che il vaccino non funziona vorrei fare notare che mi sono collegato da casa e non da una stanza di ospedale, dove probabilmente sarei finito senza vaccino" ha dichiarato infatti Burioni, aggiungendo: "Ho solo un po' di febbre, un po' di tosse e mal di testa e questa voce alla Barry White ma tutto sommato una malattia che non è particolarmente grave grazie al vaccino".

"Io la scorsa settimana ho fatto la quarta dose e questo penso che sia stato importante nel far si che la mia malattia fosse lieve ma dobbiamo prendere atto che lo scenario è completamente cambiato rispetto allo scorso anno con l'arrivo della variante Omicron uno e due prima e la Omicron 5 ora, che io molto probabilmente ho preso" ha spiegato Buroni, confermando che "Oggi il vaccino anti covid non ha più una grande efficacia nel proteggere dall'infezione come era stato fino alla variante Delta".

"Se un tempo aveva senso l'obbligo vaccinale per i sanitari e il green pass, io sono l'esempio del fatto che il vaccino non difende contro l'infezione attuale perché ho fatto la quarta dose con vaccino aggiornato la scorsa settimana" ha spiegato Burini, ricordando però che "dove il vaccino è molto efficace è nell'evitare le conseguenze gravi".

"Mentre fino alla variante Delta ci vaccinavamo anche per proteggere gli altri, da omicron in poi il vaccino protegge soprattutto chi se lo fa, perché è diventato molto poco efficace nel prevenire l'infezione e la trasmissione. Insomma, vaccinarsi adesso è come mettersi il casco quando si va in moto, ed è meglio metterselo per il proprio bene. Chi fa il novax danneggia solo se stesso" ha insistito Burioni.