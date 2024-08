video suggerito

Ritrovato lo zaino dello studente tedesco scomparso sul Gran Sasso: voleva fare un'escursione in solitaria Nel pomeriggio di sabato 17 agosto, in località Calderone, sul Gran Sasso, in Abruzzo, è stato ritrovato lo zaino di Lewin Weituschat, lo studente tedesco in Italia per motivi di studio, scomparso dal 10 agosto. Agli amici aveva detto che sarebbe partito per un'escursione di qualche giorno sul Gran Sasso.

PREFETTURA DELL'AQUILA | Foto di Lewin Weituschat

Dopo giorni di silenzio, la notizia del ritrovamento dello zaino di Lewin Weituschat, lo studente tedesco di 25 anni probabilmente scomparso sul Gran Sasso, riaccende le speranze sul suo caso. Lo zaino del ragazzo, di cui si sono perse le tracce ormai da qualche giorno, è stato trovato dai vigili del fuoco dell'Aquila nei pressi della località Calderone, sul Gran Sasso, dopo la segnalazione ricevuta dagli amici di Lewin, che insieme ad altri volontari hanno preso parte da ieri alle operazioni di ricerca avviate dalle forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito finora, l'ultimo contatto tra Lewin e i suoi amici di università con cui era abituato a sentirsi quotidianamente risale alla mattina del 10 agosto, mentre il giorno prima aveva sentito per l'ultima volta la famiglia. Le ricerche si stanno concentrando sul Gran Sasso, perché era stato proprio il venticinquenne a raccontare a un suo amico, l'8 agosto, di avere intenzione di fare un'escursione sulla nota vetta degli Appennini.

La notizia della scomparsa

Lewin Weituschat si trova in Italia da qualche tempo: si è trasferito qui da Lipsia, in Germania, per motivi di studio (sta infatti svolgendo il programma Erasmus). Prima a Padova, poi a Roma. Dal 10 agosto risulta scomparso e da quel momento il suo cellulare risulta spento: gli amici e conoscenti hanno raccontato che stava organizzano un'escursione di qualche giorno sul Gran Sasso. Per questo motivo, le ricerche di vigili del fuoco, Guardia di finanza e Soccorso alpino e speleologico si stanno concentrando in questa area.

Dopo l'attivazione del Piano di ricerca persone scomparse, la prefettura dell'Aquila ha diffuso diverse foto del ragazzo e ha raccomandato "a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare lo scomparso, di informare senza ritardo il Numero Unico Emergenza 112".

Le ricerche sul Gran Sasso

Anche il sito del programma Chi l'ha visto? ha pubblicato nella sezione "Scomparsi" un annuncio dedicato a Lewin, dove accanto a una sua foto, si spiega che Lewin è alto 187 cm, ha occhi e capelli castani, e che l'ultima volta che è stato visto indossava "abbigliamento da montagna". Inoltre – si legge nella scheda – avrebbe con sé uno zaino (verosimilmente quello appena ritrovato) e una tenda singola color verde kaki.

In base a quanto riferisce il quotidiano Il Pescara, il ragazzo sarebbe stato visto l'ultima volta nei pressi del Monte Camicia. Anche il Rifugio Franchetti ha ricondivo l'appello sui social, mentre l'associazione Penelope – nata per volere di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, con l'obiettivo di dare sostegno a chiunque si trovi ad affrontare la scomparsa di una persona cara – si è rivolta a tutti gli iscritti della piattaforma BlaBlaCar chiedendo loro aiuto: in base a quanto si legge nell'annuncio, infatti, Lewin sarebbe partito dal Lazio per arrivare in Abruzzo.

"Presumibilmente è stato visto su un sentiero da una coppia. Poi di lui si sono perse le tracce e il telefono risulta essere spento. Come ha raggiunto l'Abruzzo? Ha forse raccontato a qualcuno l'itinerario del suo tragitto? Qualcuno gli ha dato un passaggio fino all'imbocco del sentiero?", si legge nell'annuncio.