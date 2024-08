video suggerito

Ragazzo tedesco scomparso sul Gran Sasso: Lewin Weituschat ha 25 anni, è in Italia per studiare Il ragazzo, che si trova in Italia per motivi di studio, aveva detto ad alcuni amici di voler fare un’escursione nell’area del Gran Sasso. La Prefettura dell’Aquila ha raccomandato, a chi fosse in possesso di notizie utili, di informare il Numero unico emergenza (Nue) 112. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo tedesco di venticinque anni, Lewin Weituschat il suo nome, risulta scomparso da giorni. Il giovane, che si trova in Italia da qualche tempo per motivi di studi, secondo alcuni amici e conoscenti avrebbe avuto l'intenzione di effettuare un'escursione nell'area del Gran Sasso per cui è in quella zona che sono all'opera i vigili del fuoco, la Guardia di finanza e il Soccorso alpino e speleologico.

Scattato l’allarme, è stato attivato il Piano di ricerca persone scomparse: la prefettura dell'Aquila raccomanda a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare lo scomparso, di informare senza ritardo il Numero Unico Emergenza 112.

Le foto di Lewin Weituschat sono state pubblicate sui social insieme ad alcune informazioni che potrebbero essere utili per riconoscerlo.

Come si legge anche sul sito della trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”, il venticinquenne ha occhi e capelli castani ed è alto 187 centimetri. Indossava probabilmente abiti tipici da montagna quando è scomparso e con sé avrebbe uno zainetto nero e una tenda singola verde kaki.

Originario di Lipsia, il giovane da qualche mese si era trasferito in Italia per motivi di studio. È stato prima a Padova e poi a Roma.

Lo scorso 8 agosto aveva detto a un amico che voleva fare una escursione di qualche giorno sul Gran Sasso. Il ragazzo scomparso parla inglese. L’ultimo contatto con il gruppo di colleghi con sui si sente quotidianamente risale alla mattina del 10 agosto. Il giorno prima, invece, aveva sentito per l’ultima volta i familiari in Germania. Il suo cellulare adesso risulta spento.

Anche il Rifugio Franchetti sulla sua pagina Facebook ha postato un appello per ritrovare il giovane.