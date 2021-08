Ritrovato cadavere di un uomo “mummificato dal caldo”, era sparito da oltre dieci giorni Il cadavere di un 44enne barese, Giovanni Mormile, è stato ritrovato in seguito a lunghe ricerche che andavano avanti dallo scorso 27 luglio. Il corpo, ritrovato in fondo a un dirupo in un quartiere di Bari, era in condizioni fortemente compromesse a causa delle altissime temperature degli ultimi giorni, quasi mummificato dal caldo.

A cura di Andrea Parrella

Sono giunte a un esito, purtroppo drammatico, le lunghe e approfondite ricerche della Polizia per ritrovare il corpo di Giovanni Mormile, disperso da oltre 10 giorni, il cui cadavere è stato rinvenuto in un dirupo di Lama Belice, nel quartiere San Paolo di Bari. Il corpo senza vita del 44enne barese è stato ritrovato alle 19.30 di ieri, quando, nascosto dall’altissima sterpaglia ai piedi di un dirupo, è stato ritrovato "quasi mummificato dal caldo".

Giovanni Mormile era scomparso lo scorso 27 luglio e da allora le forze dell'ordine, coordinate dalla Prefettura, hanno dato esecuzione al piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Diverse le segnalazioni di avvistamento dello scomparso giunte alle autorità negli ultimi giorni, che anziché favorire il ritrovamento della persona, avevano finito per sviare l'attenzione nei primi giorni di ricerche. Che si erano poi intensificate nei giorni successivi, con un cerchio che è andato stringendosi nei circa 2 chilometri quadrati della zona, dove era stato avvistato per l'ultima volta il 44enne barese.

Secondo quanto riporta Bitontolive.it, l'area d'interesse è stata sorvolata dall’elicottero della Polizia, in coordinamento con le unità cinofile, i poliziotti della squadra volanti e scientifica. A supporto delle forze dell'ordine c'era il personale del gruppo del soccorso alpino e speleologico e delle unità cinofile molecolari specializzate, che hanno dato vita ad un’intensa attività di "rastrellamento", la quale dopo alcuni giorni ha portato i risultati sperati.

Il ritrovamento del cadavere non sarà l'ultimo atto di questa vicenda, visto che su disposizione del pubblico ministero di turno, il medico legale, in seguito agli accertamenti del caso, ha messo il cadavere dell'uomo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente per comprendere le effettive dinamiche del decesso.