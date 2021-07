È stata ritrovata e sta bene Lakshmi Cortesi, la ragazza di ventidue anni che risultava scomparsa dal 5 luglio scorso dal Padovano. La giovane si è fatta viva per rassicurare i familiari e chi nei giorni scorsi aveva iniziato a cercarla dopo che i genitori avevano allertato le forze dell'ordine e sui social si moltiplicavano gli appelli per lei. Lakshmi Cortesi si era allontanata in bicicletta da Monselice, verosimilmente diretta a Padova, in zona Prato della Valle. Dopo la segnalazione dei familiari ai carabinieri di Moselice era partita la macchina delle ricerche. Poi, nella serata di ieri, come ricostruiscono le cronache locali la stessa ventiduenne ha dato sue notizie ai familiari dicendo di stare bene. A quanto emerso, non è stata questa la prima volta che la giovane donna si allontanava da casa, ma mai era successo senza preavviso o comunque senza avere un contatto con i familiari. In questo caso aveva portato con sé il cellulare, che però risultava ormai spento da giorni.

La giovane avrebbe dato notizie ai suoi familiari – La scomparsa di Lakshmi era stata denunciata su Facebook anche dal sindaco di Monselice Giorgia Bedin e dalla locale Protezione civile che con un post aveva chiesto collaborazione per ritrovare la ragazza facendo appello a chi avesse avuto notizie in merito al suo allontanamento. La stessa Protezione civile locale ha poi dato notizia del ritrovamento della ventiduenne: "Attenzione. La ragazza è stata ritrovata e sta bene. Grazie a tutti per la collaborazione", l'ultimo messaggio affidato alla pagina Facebook. Al momento non sono note però informazioni circa i motivi che potrebbero aver spinto la ragazza ad allontanarsi di casa.