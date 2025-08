Quando arriverà il caldo estremo con l’anticiclone africano e quanto durerà: “Picchi anche di 40 gradi”

A Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, spiega quando arriverà il caldo africano atteso per i prossimi giorni: “Da venerdì 8 agosto le temperature cominceranno a raggiungere i 34-35 gradi in molte zone”. Sono infatti gli ultimi giorni di temperature favorevoli, poi lasceranno il passo a una nuova ondata di caldo estremo sulla penisola.

Torna l'anticiclone africano in Italia. Le temperature gradevoli degli ultimi giorni lasceranno il passo all'arrivo sulla Penisola di una nuova ondata di calore intenso che potrebbe durare fino a metà mese, a ridosso di ferragosto.

La massa di aria calda proviene dal Nord Africa e arriverà venerdì 8 agosto quando si raggiungeranno i 34-35 gradi in molte zone. Poi dalle Alpi alle isole meridionali il caldo non lascerà tregua, neanche nel weekend di San Lorenzo. Ma nel dettaglio quando inizierà e fino a quando durerà l'anticiclone africano? Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert.

In cosa consiste questo caldo africano?

Ogni volta che una struttura di alta pressione si espande dall'Africa settentrionale verso il Mediterraneo e l'Europa (in termini tecnici si dice che si forma un promontorio anticiclonico), solitamente si sperimenta un'impennata delle temperature che nella stagione estiva può sfociare in una ondata di calore.

Vi sono tre fattori che concorrono a determinare il sensibile rialzo termico: il primo consiste nella concomitante risalita di una massa d'aria molto calda dalle basse latitudini, solitamente dall'entroterra sahariano; il secondo fattore è il fenomeno della subsidenza, ossia della compressione della massa d'aria verso il suolo all'interno dell'anticiclone, con conseguente ulteriore riscaldamento; il terzo è l'intenso soleggiamento che si ha con i cieli sereni favoriti dall'alta pressione, uniti all'elevato numero di ore di luce nella stagione estiva.

Tutto questo, in caso persista per più giorni, contribuisce a determinare le vere e proprie ondate di calore sull'Italia, come è accaduto già tre volte dall'inizio della stagione.

Quando raggiungeremo temperature elevate?

Tornerà a verificarsi a partire da venerdì 8 agosto quando le temperature cominceranno a raggiungere i 34-35 gradi in molte zone, segno dell'innesco della quarta ondata di calore dell'estate. Tra il fine settimana e l'inizio della prossima il caldo si farà più intenso.

Quanto durerà questa ondata?

Secondo le attuali proiezioni modellistiche, proseguirà fino almeno a Ferragosto.

Intorno alla metà del mese e in concomitanza al weekend di San Lorenzo e a ferragosto che temperature sono previste al Nord, al Centro e al Sud Italia?

A partire da domenica, dunque, si potranno raggiungere picchi di 34-38 gradi al Nord, 35-39 gradi al Centro, 35-40 gradi al Sud e Isole, in particolare nelle zone distanti dai litorali, non raggiunte dalle brezze marine.

Arriveranno piogge violenti?

Per quel che riguarda le eventuali precipitazioni, al momento si segnala solo la possibilità di qualche breve temporale di calore nelle zone montuose; non si intravedono fenomeni intensi nei prossimi 10 giorni, a meno che non cambino sensibilmente le simulazioni dei modelli nei prossimi aggiornamenti, il ché risulta attualmente poco probabile. Col passare dei giorni diverrà più chiara la reale durata dell'ondata di calore e quindi la possibilità di eventuali precipitazioni intense che potrebbero accompagnare la sua conclusione.