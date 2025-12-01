Ritardi sulla linea Alta Velocità: oltre 100 minuti di ritardo per i treni sulla tratta Roma-Firenze

Foto d’archivio

Forti ritardi per i treni dell'Alta Velocità a causa di un guasto a un cavo elettrico in galleria. Interessati dai forti ritardi i treni Frecciarossa e quelli di Italo, con più di 100 minuti di ritardi e blocchi sulla linea. La circolazione, spiega il sito di Trenitalia, è fortemente rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Gallese e Orte.

I treni Alta Velocità e Intercity sono indirizzati sulla linea convenzionale tra Roma Tiburtina e Orte e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. Interessati anche i treni Regionali a seguito dell'alta intensità di traffico sulla linea convenzionale. I treni con tempi di percorrenza maggiore a 60 minuti per Trenitalia sono:

• FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00)

• FR 9427 Venezia Santa Lucia (15:26) – Salerno (21:38)

• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) – Gorizia Centrale (23:28)

• FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50)

• FR 9662 Napoli Centrale (17:25) – Milano Centrale (22:00)

• FA 8852 Roma Termini (17:25) – Ravenna (22:12)

• FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48)

• FR 9653 Milano Centrale (18:00) – Salerno (23:22)

• FR 9560 Roma Termini (19:11) – Milano Centrale (22:50)

• FR 9328 Roma Termini (19:25) – Mantova (23:03)

• IC 598 Roma Termini (18:15) – Firenze Santa Maria Novella (22:00)

È possibile monitorare i tempi di percorrenza sul sito di Trenitalia, dove tutti gli aggiornamenti sono riportati in tempo reale.

Ritardi sulla linea Alta Velocità anche per Italo

Fortemente rallentati anche i treni Italo, con oltre 100 minuti di ritardo. I convogli interessati sono:

Italo 9992 Genova Brignole 21:30 23:20

Italo 9958 Torino Porta Nuova 21:30 23:30

Italo 9944 Brescia 21:55 01:25

Italo 9994 Torino Porta Nuova 22:30 00:40

Per monitorare i tempi di percorrenza dei treni Italo, è possibile consultare il sito ufficiale.