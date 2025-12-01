Attualità
video suggerito
video suggerito

Ritardi sulla linea Alta Velocità: oltre 100 minuti di ritardo per i treni sulla tratta Roma-Firenze

Ritardi per i treni sulla linea dell’Alta Velocità sulla tratta Roma-Firenze a causa di alcuni problemi di rete. Oltre 100 minuti di ritardo per i convogli e blocchi sui binari.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Foto d’archivio
Foto d’archivio

Forti ritardi per i treni dell'Alta Velocità a causa di un guasto a un cavo elettrico in galleria. Interessati dai forti ritardi i treni Frecciarossa e quelli di Italo, con più di 100 minuti di ritardi e blocchi sulla linea. La circolazione, spiega il sito di Trenitalia, è fortemente rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Gallese e Orte.

I treni Alta Velocità e Intercity sono indirizzati sulla linea convenzionale tra Roma Tiburtina e Orte e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. Interessati anche i treni Regionali a seguito dell'alta intensità di traffico sulla linea convenzionale. I treni con tempi di percorrenza maggiore a 60 minuti per Trenitalia sono:

• FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00)
• FR 9427 Venezia Santa Lucia (15:26) – Salerno (21:38)
• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) – Gorizia Centrale (23:28)
• FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50)
• FR 9662 Napoli Centrale (17:25) – Milano Centrale (22:00)
• FA 8852 Roma Termini (17:25) – Ravenna (22:12)
• FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48)
• FR 9653 Milano Centrale (18:00) – Salerno (23:22)
• FR 9560 Roma Termini (19:11) – Milano Centrale (22:50)
• FR 9328 Roma Termini (19:25) – Mantova (23:03)
• IC 598 Roma Termini (18:15) – Firenze Santa Maria Novella (22:00)

Leggi anche
Persona investita sui binari a Firenze, treni fermi e ritardi fino a 140 minuti per Frecciarossa e Italo

È possibile monitorare i tempi di percorrenza sul sito di Trenitalia, dove tutti gli aggiornamenti sono riportati in tempo reale.

Ritardi sulla linea Alta Velocità anche per Italo

Fortemente rallentati anche i treni Italo, con oltre 100 minuti di ritardo. I convogli interessati sono:

  • Italo 9992  Genova Brignole 21:30 23:20
  • Italo 9958  Torino Porta Nuova 21:30 23:30
  • Italo 9944 Brescia 21:55 01:25
  • Italo 9994 Torino Porta Nuova 22:30 00:40 

Per monitorare i tempi di percorrenza dei treni Italo, è possibile consultare il sito ufficiale.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
In Ucraina
Cremlino: “Conquistate Pokrovsk e Volchansk”. Macron: "Mosca non sembra volere la pace"
Corruzione in Ucraina: chi è Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky
Umerov nuovo capo delegazione negoziati, Zelensky: "Troverà un modo per finire la guerra"
"Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina": intervista al consigliere del Cremlino
Cosa c'è di tanto interessante nella telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per l'Ucraina
L'esperto militare a Fanpage: "Ora tocca a Putin dimostrare se vuole davvero un accordo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views