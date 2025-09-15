Attualità
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

“Rischio microbiologico”, richiamato salame dai supermercati. L’allerta del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute segnala il richiamo precauzionale del salame senza glutine “Il Morbido” del Salumificio di Genga, lotto 30, TMC 16/12/2025, per possibili rischi microbiologici. I consumatori possono restituirlo per sostituzione o rimborso.
A cura di Biagio Chiariello
Il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo precauzionale di un lotto di salame “Il Morbido” senza glutine, prodotto dal Salumificio di Genga. La misura è stata disposta dal produttore stesso, a scopo preventivo, per consentire approfondimenti legati a possibili rischi microbiologici non meglio precisati. L’iniziativa rientra nelle normali procedure di sicurezza alimentare volte a tutelare i consumatori e prevenire eventuali problemi legati alla salute pubblica.

Il prodotto interessato dal richiamo è venduto in confezioni sottovuoto da 350 grammi, identificate dal numero di lotto 30 e con termine minimo di conservazione (TMC) fissato al 16 dicembre 2025. Chiunque abbia acquistato il salame appartenente a questo lotto è invitato a sospenderne immediatamente il consumo, come misura precauzionale.

Il Salumificio di Genga, responsabile della produzione del salame richiamato, ha sede a Genga, in provincia di Ancona, in via Meleto 19/B. L’azienda ha messo a disposizione dei consumatori un contatto diretto per qualsiasi richiesta o chiarimento tramite l’indirizzo email qualita@salumificiodigenga.it, garantendo assistenza puntuale e informazioni dettagliate sul richiamo.

Tracce di glutine nel prodotto: supermercati Conad richiamano lotto di vongole surgelate

Per garantire la massima sicurezza, si raccomanda ai clienti di restituire le confezioni richiamate al punto vendita dove sono state acquistate. In cambio, sarà possibile ottenere la sostituzione del prodotto con un lotto sicuro o il rimborso completo della cifra pagata.

È solo l'ultimo richiamo alimentare diffuso sul sito web del Ministero della Salute in ordine di tempo. Proprio oggi avevamo riportato il ritiro del Salmone Norvegese Affumicato Kv Nordic commercializzato da Eurofood Spa per presenza di Listeria m., patogeno che causa la listeriosi. Qualche giorno fa invece Conad ha richiama il lotto 5069 delle vongole surgelate da 250 g per la presenza di tracce di glutine. E in precedenza per sospetto botulino è toccato a diverse conserve sott'olio a marchio Terra Mia.

