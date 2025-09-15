Salmone Norvegese affumicato richiamato dal commercio per possibile presenza di Listeria: “Non mangiatelo”

Un lotto di Salmone Norvegese Affumicato è stato richiamato dal commercio a causa della sospetta presenza di Listeria monocytogenes, patogeno che causa la listeriosi, solitamente trasmessa da cibi contaminati. A renderlo noto è il Ministero della Salute che nelle scorse ore ha pubblicato un avviso di richiamo nel proprio portale dedicato alle allerte alimentari e ai richiami precauzionali da parte degli operatori.

Il richiamo riguarda il salmone marchiato Kv Nordic, distribuito e commercializzato dalla Eurofood Spa. L'alimento è stato prodotto da Koral Sa nello stabilimento in Polonia. Il lotto di salmone norvegese affumicato è quello con numero 486238 e la data di scadenza fissata al 4 ottobre 2025.

L'avviso di richiamo datato 12 settembre è scattato per la presenza della "Listeria m.", sigla che indica la Listeria monocytogenes che causa la listeriosi. Nell'avviso si invitano i consumatori a non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Come avviene in questi casi, il salmone affumicato del lotto indicato è stato già ritirato dagli scaffali, ma per chi avesse acquistato le confezioni sopra indicate l'invito resta quello di non consumare il pesce e di restituire il prodotto al punto vendita di acquisto.

Per verificare se il prodotto acquistato è effettivamente interessato dal richiamo diffuso sul sito del Ministero della Salute, il consumatore può controllare la targhetta sulla quale sono riportate tutte le informazioni, compreso il numero identificativo, la data di scadenza e la temperatura consigliata per la conservazione in frigorifero. L'invito è quindi quello di controllare le informazioni relative al salmone in vendita prima di servire l'alimento a tavola, in modo da mettersi al riparo da possibili contaminazioni.