Rischio Listeria, maxi richiamo di panini, tramezzini e focacce: la lista dei 123 prodotti interessati Maxi richiamo di prodotti alimentari tra panini, tramezzini, pinse, piade e focacce confezionate di vario tipo a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes per contaminazione degli ambienti. L’avviso del Ministero della salute coinvolge 123 prodotti venduti con vari marchi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha segnalato un maxi richiamo di prodotti alimentari tra panini, tramezzini, pinse, piade e focacce confezionate di vario tipo a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes per contaminazione degli ambienti e delle superfici di lavoro nello stabilimento del produttore. L'avviso di richiamo, datato 5 luglio, interessa ben 123 prodotti alimentari venduti con diversi marchi in tutta Italia ma prodotti dalla stessa ditta, la Alba Tramezzini spa. Il maxi richiamo infatti fa seguito a un precedente richiamo di un lotto di tramezzini disposto dallo stesso produttore in via precauzionale per rischio listeria.

Durante un controllo ufficiale, infatti, nel prodotto in questione era stata riscontrata la presenza di Listeria monocytogenes in tre su cinque unità campionarie da 25 grammi. La stessa ditta aveva spiegato che il richiamo era stato disposto in via del tutto precauzionale poiché le tracce rilevate di Listeria Monocytogenes su alcuni campioni era in una quantità <10UFC/g, 10 volte sotto il limite consentito che prevede una concentrazione massima di Listeria Monocytogenes negli alimenti inferiore a 100 UFC/g.

Ora l'avviso del maxi richiamo dei 123 prodotti confezionati nello stabilimento di Faggiano, in provincia di Taranto, sempre per possibile presenza di Listeria monocytogenes. Nell’avviso di richiamo non sono specificati tutti i marchi interessati ma tra di loro vi sono alcuni marchi noti anche della grande distribuzione come Idea Fresco, Buono e Fresco, Eataly, Sigma, Sisa e Penny Market. L'avviso spiega che sono coinvolti tutti i lotti da L160 a L180 e da 24160 a 24180, con le date di scadenza fino al 12 ottobre 2024. Ecco la lista dei 123 prodotti interessati dal richiamo:

