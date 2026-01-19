Rimproverano il figlio al ristorante a Mirandola: genitori presi a calci e pugni, 4 denunciati

In provincia di Reggio Emilia una coppia è stata aggredita in un ristorante da un gruppo di quattro uomini: non avrebbe gradito il modo in cui avevano rimproverato il loro stesso bambino di 2 anni che stava dando fastidio.

immagine di repertorio

Una coppia con un bambino di due anni è stata aggredita lo scorso novembre all’interno di un ristorante di Mirandola, in provincia di Reggio Emilia, perché i vicini di tavolo ritenevano che stessero rimproverando il figlio in modo eccessivo. La vicenda è stata resa nota solo nelle ultime ore dalle autorità.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato del commissariato locale, durante il pranzo il bambino ha iniziato a muoversi e a parlare a voce alta, disturbando il normale svolgimento del pasto. Per contenerlo, padre e madre lo hanno rimproverato, utilizzando toni severi ma rientranti nella normale educazione.

Al tavolo vicino si trovava un gruppo di quattro persone – tre cittadini argentini e un italiano – che, secondo la ricostruzione della polizia, non ha gradito il comportamento dei genitori. Senza alcun confronto verbale preventivo, il gruppo avrebbe reagito con calci e pugni, colpendo entrambi i genitori e provocando confusione all’interno del locale.

Il padre è stato spinto a terra, riportando contusioni multiple, mentre la madre è stata colpita nel tentativo di proteggere il figlio. Il bambino non ha subito danni fisici, ma lo spavento è stato evidente. Altri clienti e il proprietario del ristorante hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Una volante della polizia di Mirandola è arrivata sul posto in pochi minuti, interrompendo l’aggressione e riportando la situazione alla calma.

Gli agenti hanno subito avviato le indagini, raccogliendo testimonianze dei presenti e utilizzando le immagini della videosorveglianza del locale. La collaborazione della polizia locale è stata fondamentale per identificare i quattro aggressori. Per loro è scattata la denuncia con l’ipotesi di reato di lesioni personali in concorso, mentre le autorità stanno valutando anche eventuali misure di prevenzione.