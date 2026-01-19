Attualità
video suggerito
video suggerito

Rimproverano il figlio al ristorante a Mirandola: genitori presi a calci e pugni, 4 denunciati

In provincia di Reggio Emilia una coppia è stata aggredita in un ristorante da un gruppo di quattro uomini: non avrebbe gradito il modo in cui avevano rimproverato il loro stesso bambino di 2 anni che stava dando fastidio.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Una coppia con un bambino di due anni è stata aggredita lo scorso novembre all’interno di un ristorante di Mirandola, in provincia di Reggio Emilia, perché i vicini di tavolo ritenevano che stessero rimproverando il figlio in modo eccessivo. La vicenda è stata resa nota solo nelle ultime ore dalle autorità.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato del commissariato locale, durante il pranzo il bambino ha iniziato a muoversi e a parlare a voce alta, disturbando il normale svolgimento del pasto. Per contenerlo, padre e madre lo hanno rimproverato, utilizzando toni severi ma rientranti nella normale educazione.

Al tavolo vicino si trovava un gruppo di quattro persone – tre cittadini argentini e un italiano – che, secondo la ricostruzione della polizia, non ha gradito il comportamento dei genitori. Senza alcun confronto verbale preventivo, il gruppo avrebbe reagito con calci e pugni, colpendo entrambi i genitori e provocando confusione all’interno del locale.

Leggi anche
Il figlio 16enne violenta bimba di 10 anni, genitori condannati a pagare 130mila euro: "Andava educato a dovere"

Il padre è stato spinto a terra, riportando contusioni multiple, mentre la madre è stata colpita nel tentativo di proteggere il figlio. Il bambino non ha subito danni fisici, ma lo spavento è stato evidente. Altri clienti e il proprietario del ristorante hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Una volante della polizia di Mirandola è arrivata sul posto in pochi minuti, interrompendo l’aggressione e riportando la situazione alla calma.

Gli agenti hanno subito avviato le indagini, raccogliendo testimonianze dei presenti e utilizzando le immagini della videosorveglianza del locale. La collaborazione della polizia locale è stata fondamentale per identificare i quattro aggressori. Per loro è scattata la denuncia con l’ipotesi di reato di lesioni personali in concorso, mentre le autorità stanno valutando anche eventuali misure di prevenzione.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
È morto Valentino Garavani: lo stilista orgoglio italiano nel mondo aveva 93 anni
Quando ci saranno i funerali e dove è stata allestita la camera ardente
Quando ci saranno i funerali e dove è stata allestita la camera ardente
La vita privata di Valentino: gli amori e la lunga relazione con Giancarlo Giammetti
La vita privata di Valentino: gli amori e la lunga relazione con Giancarlo Giammetti
Addio a Valentino Garavani, le immagini di ieri e oggi dello stilista
Addio a Valentino Garavani, le immagini di ieri e oggi dello stilista
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views