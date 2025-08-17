Rimprovera un gruppo di ragazzi e viene colpito con un pugno: 73enne perde un occhio, in fuga gli aggressori

Un gruppo di cinque ragazzi ha lasciato a terra le biciclette davanti all’entrata del suo locale e il titolare li ha rimproverati. Uno di loro gli si è avvicinato e lo ha colpito al volto con un pugno. È successo a San Giovanni al Natisone, nell’Udinese. La vittima, Mario Deganis, 73 anni, ha perso l’uso dell’occhio sinistro. In fuga gli aggressori, indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Un gruppo di cinque ragazzi ha lasciato a terra le biciclette davanti all'entrata del suo locale e il titolare li ha rimproverati. Uno di loro gli si è avvicinato e lo ha colpito all'occhio sinistro con un pugno.

È successo a San Giovanni al Natisone, nell'Udinese, secondo quanto riporta il quotidiano friulano Messaggero Veneto. L'aggressione risalirebbe alla serata dello scorso martedì 12 agosto. La vittima, Mario Deganis, 73 anni, titolare dell'Ostarie al Cjanton, ha perso l'uso dell'occhio.

Il gruppo sarebbe composto da ragazzi giovanissimi, forse minorenni, e di loro per il momento si sono perse le tracce. Infatti, subito dopo l'aggressione, i ragazzi si sono dati alla fuga.

Il 73enne è stato soccorso da un amico, che ha anche lanciato l'allarme richiedendo l'intervento sul posto dei Carabinieri e dei sanitari. L'uomo, dopo essere stato colpito all'occhio, è caduto a terra e ha battuto con violenza la testa. Ha riportato un trauma cranico.

I sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi alla vittima e poi l'hanno trasportata all'ospedale di Udine, dove si troverebbe ancora ricoverata.

In merito alle indagini, riporta ancora il quotidiano, gli investigatori potrebbero far ricorso ai filmati delle telecamere di sicurezza della zona per tentare di rintracciare i cinque giovani coinvolti nell'accaduto.

Intanto, sul caso è intervenuto anche il sindaco di San Giovanni al Natisone, Carlo Pali. "Condanniamo questo gesto di violenza gratuita", i ragazzi, "molto probabilmente, sono della zona, ma starà alle forze dell'ordine fare luce su quanto successo", ha detto il primo cittadino.

L'aggressione avvenuta martedì ricorda un fatto simile accaduto a Udine l'estate scorsa, quando un imprenditore giapponese di 56 anni, Shimpei Tominaga, aveva difeso un giovane durante una rissa ed era stato colpito da un pugno al volto da cinque ragazzi ubriachi. L'uomo era purtroppo deceduto in ospedale.