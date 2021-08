Rientrano dalle vacanze e trovano la casa svaligiata: rubati 500 milioni di euro di gioielli Una famiglia di Mestre al rientro dalle vacanze ha trovato la casa svaligiata: un colpo da ben 500 mila euro. Mezzo milione rubato in gioielli, monili in oro, pietre preziose e orologi prestigiosi. Il sistema di allarme era stato manomesso perché non entrasse in funzione, gli agenti stanno ora conducendo le indagini.

A cura di Annalisa Girardi

Brutta sorpresa per una famiglia di Carpenedo, una località di Mestre (Venezia). Al rientro dalle vacanze hanno infatti trovato la casa svaligiata: un colpo da ben 500 mila euro. Mezzo milione rubato in gioielli, monili in oro, pietre preziose e orologi prestigiosi. La scoperta fatta al rientro dopo le ferie: il sistema di allarme non aveva rilevato nulla di strano e così alla famiglia, una coppia di settantenni e la figlia quarantenne, non è rimasto altro da fare che avvisare la polizia.

A quanto si apprende dai media locali al rientro dalle vacanze la famiglia ha trovato tutte le stanze sottosopra. Le due cassaforti presenti nella villa erano state forzate e svuotate dei gioielli di famiglia che contenevano, per un valore che si aggira attorno al mezzo milione di euro, più qualche migliaia di euro in contanti.

Da un primo sopralluogo degli agenti, sempre a quanto si apprende, il sistema di allarme non sarebbe entrato in funzione in quanto sarebbe stato manomesso: l'alimentazione elettrica era infatti stata interrotta, disattivando anche le telecamere di sorveglianza installate nella casa. Normalmente, in caso di sospensione improvvisa della corrente, il sistema di allarme dovrebbe inviare un alert: tuttavia i ladri dovrebbero averlo danneggiato in modo tale che nessun segnale potesse partire.

Leggi anche A 11 anni dorme 500 notti di fila in tenda per aiutare gli anziani: la storia del piccolo Max

Insomma, secondo gli investigatori si tratterebbe di un lavoro da professionisti. Gli agenti della Scientifica ora stanno cercando delle tracce lasciate sul posto dai ladri, ma non è ancora chiaro a che punto siano le indagini. Alta l'attenzione anche sul mercato nero, nel caso i pezzi venissero rivenduti interi.