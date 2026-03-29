Rubati quadri di Renoir, Cézanne e Matisse dalla Fondazione Magnani Rocca: furto da milioni di euro

"Les Poissons", il quadro di Renoir rubato nel Parmense.

Furto dal valore di diversi milioni di euro alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, frazione di Traversetolo (Parma), dove è stato rubato un quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, dal titolo ‘Les Poissons‘ (‘I Pesci').

Lo fa sapere il TgR Rai Emilia-Romagna, notizia poi confermata anche ad altri organi di stampa. Il quadro, un olio su tela, è una delle rare opere dell'autore in una collezione permanente in Italia.

Oltre al quadro di Renoir sono stati sottratti anche un Cézanne e un Matisse, Natura morta con ciliegie del 1890 e Odalisca sulla terrazza, acquatinta su carta del 1922, che si trovavano nella sala dei francesi, al piano superiore.

Alcuni giorni fa alcuni ladri incappucciati si sarebbero introdotti all'interno di Villa Magnani, sede della collezione d'arte, e sono riusciti a sottrarre il quadro. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri specializzati in opere d’arte.

Realizzato attorno al 1917, il dipinto era ospitato nella collezione permanente all'interno della ‘Villa dei Capolavori' di Luigi Magnani. Tra le altre, ci sono opere di Gentile da Fabriano, Filippo Lippi, Dürer, Tiziano, Rubens, Van Dyck, Goya, oltre a Monet, Cézanne, De Pisis, Morandi, Burri, Canova e due opere di Lorenzo Bartolini.

Attualmente è ospitata una mostra sul Simbolismo in Italia. L’opera risale agli anni della piena maturità dell’artista, la stessa del Paysage de Cagnes, altro quadro di Renoir, conservato nella galleria.

Il pittore francese Pierre–Auguste Renoir (1841–1919) verso la fine della sua vita.

Considerato uno degli impressionisti più amati dalla borghesia parigina del suo tempo e artista prodigiosamente prolifico, con all'attivo ben 5mila tele e un numero altrettanto cospicuo di disegni e acquerelli, Renoir si è distinto anche per la sua poliedricità, tanto che possiamo distinguere numerosi periodi nella sua produzione pittorica.

Come si legge sul sito della Fondazione, quella di Renoir in età avanzata è una pittura più solida e incisiva. Un elemento che si nota nelle due opere ospitate nel Parmense, eseguite nei primi anni del Novecento, in cui la natura fa da protagonista, le figure perdono ogni sembianza di contorno e i colori appaiono vivi e pulsanti.