Richiamati tramezzini maionese e salmone per pericolo Listeria, l’allerta del Ministero Sono prodotti con il marchio Allegri Sapori, in vendita nella catena di supermercati Penny. Il richiamo arriva dopo quello relativo ai wurstel, il cui consumo crudo ha causato casi di listeriosi.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo i wurstel, il cui consumo crudo ha causato casi di listeriosi, tocca ai tramezzini. Il Ministero della Salute ha ritirato per una presunta allerta alimentare i tramezzini al salmone e maionese, prodotti con il marchio Allegri Sapori, in vendita nella catena di supermercati Penny.

L'azienda ha infatti disposto il richiamo dal mercato dei lotti del prodotto n. 22952 1 e n. 22952 2, segnalando – come si legge sul sito del ministero della Salute – di aver trovato la "presenza di Listeria monocytogenes". Da qui la raccomandazione ai consumatori "di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione entro il 10/10/2022".

In questi giorni si è riaccesa l’attenzione sulla Listeria dopo il sequestro di lotti di wurstel di pollo risultati positivi, e tolti dallo scaffale a titolo precauzionale dalla stessa azienda agricola produttrice veneta, la cooperativa Agricola Tre Valli. Si tratta, si sottolinea, di una decisione presa "esclusivamente a titolo precauzionale.

La Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio ubiquitario che può essere presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione e può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati si legge sul sito del ministero della Salute.

La principale via di trasmissione per l’uomo è quella alimentare. Bambini e adulti sani possono essere occasionalmente infettati, ma raramente sviluppano una malattia grave a differenza di soggetti debilitati, immunodepressi e nelle donne in gravidanza in cui la malattia è più grave.