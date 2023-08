Riccione, a 15 anni finisce in carcere per un sexy ricatto a un 27enne Una ragazza di 15 anni è stata condotta nel carcere minorile di Bologna con l’accusa di estorsione ai danni di un maggiorenne.

A cura di Davide Falcioni

Ha soli 15 anni ma è già finita nei guai con la giustizia ed è attualmente reclusa nel carcere minorile di Bologna con l'accusa di aver estorto del denaro a un ragazzo di Riccione con un sexy ricatto.

A denunciare l'adolescente rivolgendosi ai carabinieri è stato un 27enne che frequentava periodicamente la città balneare e che aveva conosciuto la giovane, che si era spacciata per una turista 18enne. I due si sarebbero incontrati alcune volte e, la ragazzina gli aveva chiesto del denaro con la scusa di prolungare la sua vacanza e poter trascorrere più tempo insieme. Il giovane, in un primo tempo, avrebbe accolto quella proposta ma nell'ultimo incontro la ragazzina aveva rivelato la sua vera età.

Dopo aver detto di essere minorenne, la giovanissima avrebbe fatto scattare il ricatto: se non avesse versato altro denaro sarebbe corsa dai carabinieri e, mostrando ai militari dell'Arma i contenuti espliciti di alcune chat, l'avrebbe denunciato. In occasione di quell'incontro, inoltre, l'adolescente avrebbe sottratto al ragazzo il suo iPhone pretendendo 300 euro per restituirglielo.

Messo alle strette, il ragazzo si era rivolto ai carabinieri e malgrado l'imbarazzo aveva raccontato la storia in cui era rimasto invischiato. Gli inquirenti dell'Arma, quindi, hanno predisposto la trappola per incastrare la giovane convincendo la vittima a darle un appuntamento in strada per lo scambio del cellulare coi contanti. All'incontro si sono presentate anche le divise e, al momento del passaggio dei soldi e dello smartphone, sono entrate in azione bloccando la ragazzina.