Restano da soli in casa e abusa di una bambina: lei racconta tutto al padre che lo fa arrestare

Immagine di repertorio.

Orrore a Lucca. Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina. Su disposizione del giudice per le indagini preliminari i carabinieri di San Concordio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, che sarebbe uno straniero.

Stando alle prime informazioni, le indagini sono scattate dopo la denuncia da parte del padre della bambina. I carabinieri si sono subito messi a fare gli accertamenti del caso: hanno ascoltato diverse testimonianze e hanno letto il reperto dei medici dell'Ospedale San Luca. Dalle verifiche sarebbe emersa la dinamica del reato: la mattina del 17 luglio i genitori avrebbero lasciato la figlia minorenne da una loro amica e poi si sono recati sul posto di lavoro. L'amica doveva sbrigare della veloci commissioni quindi per 30 minuti è uscita di casa lasciando la bambina in casa con il connazionale 39enne che stava ospitando per qualche giorni. In questo momento sarebbe avvenuto l'abuso.

Una volta che la piccola è stata di nuovo a casa con i suoi genitori ha raccontato tutto al padre che ha subito allertato i carabinieri. Così il 39enne è stato arrestato e ora si trova nel carcere San Giorgio di Lucca.