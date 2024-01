Reggio Emilia, camion perde il carico dopo un incidente: tutti i prosciutti finiscono per strada Il mezzo carico di prosciutti è uscito di strada lungo la strada provinciale 63R nei pressi di Cadelbosco Sotto, nel reggiano, a seguito di un sorpasso azzardato e si è scontrato con un’autocisterna. Le cosce di maiale sono finite tutte per strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un camion con il rimorchio carico di prosciutti freschi è uscito di strada lungo la strada provinciale 63R nei pressi di Cadelbosco Sotto, nel reggiano, a causa di un scontro con un’autocisterna per il trasporto latte, e ha perso l’intero carico.

Le cosce di maiale, destinate in minima parte a un’azienda reggiana e per la restante parte a una ditta di stagionatura di Langhirano (Parma), sono finite tutte in strada.

Sull'incidente stradale avvenuto in mattinata stanno svolgendo accertamenti gli agenti della polizia stradale di Guastalla, intervenuti per i rilievi tecnici e per deviare il traffico, in collaborazione con la polizia locale delle Terre di Mezzo.

Stando alle prime informazioni, il conducente del camion e rimorchio carico di prosciutti avrebbe effettuato un sorpasso scontrandosi con l’autocisterna che proveniva dalla parte opposta.

L'uomo alla guida del camion – un cittadino di origine albanese di 33 anni, residente in Puglia – ha provato a tenere il mezzo sulla carreggiata effettuando una serie di zig-zag, per poi toccare con le ruote il ciglio della strada e finire di traverso impedendo di fatto altri mezzi di passare.

La circolazione lungo la strada provinciale è stata comunque interrotta per i rilevi di legge. Le operazioni di recupero dei prosciutti freschi si sono protratte per diverse ore. Tutta la merce è stata trasferita su altri mezzi. È stato necessario l’ausilio di un’autogru per rimuovere invece i due mezzi pesanti.

Sul posto oltre al 118, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco chiamati per ragioni di sicurezza

Il 32enne è rimasto lievemente ferito e poi trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova per accertamenti, ma poi dimesso poche ore dopo. Il conducente dell’autocisterna invece è rimasto illeso.