Record all'Ismett di Palermo, eseguiti 7 trapianti in appena 24 ore. "Risultato straordinario" I vari organi sono arrivati dagli ospedali di Catania e Partinico e hanno consentito a 7 pazienti di riavere una speranza con nuovi reni, fegati e polmoni. Le operazioni eseguite da una squadra di 40 professionisti fra medici, infermieri e personale sanitario.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

All'Ismett di Palermo sono stati eseguiti ben sette trapianti in un solo giorno. Un avvenimento straordinario che ha dato a diversi pazienti la possibilità di ritrovare la speranza per una migliore qualità di vita. Nello specifico sono stati realizzati quattro trapianti di rene, due di fegato ed uno di polmoni nel giro di 24 ore. Coinvolti circa 40 professionisti dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti, fra medici, infermieri e personale sanitario che hanno lavorato senza sosta per portare a compimento quest'evento da record. Ad essi si aggiunto gli specialisti dei reparti di rianimazione e il personale del centro regionale trapianti.

La giornata record è cominciata alle prime ore del 27 novembre coi primi espianti effettuati presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania (dove l'équipe Ismett ha prelevato due reni e il fegato) e l'Ospedale di Partinico (qui sono stati stati donati polmoni, due reni e fegato). Gli interventi sono tutti tecnicamente riusciti e le condizioni cliniche dei pazienti trapiantati sono considerate buone.

"Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori coinvolti e i migliori auguri ai pazienti e alle loro famiglie. I 7 trapianti realizzati in contemporanea – sottolinea Angelo Luca, direttore di Ismett – rappresentano un risultato straordinario, reso possibile grazie alla collaborazione sinergica di tutti gli attori della rete trapiantologica siciliana".

Luca evidenzia come il 2024 si sia conferma "un anno da record per Ismett, con oltre 300 trapianti d'organo eseguiti. I dati del Ministero della Salute relativi agli Irccs evidenziano che Ismett si posiziona al primo posto in Italia per la capacità di attrarre pazienti internazionali".

Anche Giorgio Battaglia, direttore del Centro regionale trapianti, è intervenuto per evidenziare come"l'eccezionalità di 7 trapianti in un solo giorno conferma la generosità dei siciliani e l'eccellenza del nostro sistema trapiantologico sia per qualità che per la sicurezza nei processi. Continuamo a proporre la cultura della donazione, una vittoria della moderna medicina ed una vittoria per l'intero sistema sanitario regionale. Un grazie ad Irccs, Ismett ed a tutti gli operatori coinvolti nel sistema, quando un sistema come questo con personalità interconesse funziona significa che funziona la sanità".