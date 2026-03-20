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Rapina in gioielleria con mazze e bastoni a Calenzano: il colpo nel centro commerciale ripreso in un video

Tre malviventi hanno colpito con viso coperto e mazze la gioielleria “Sarni Follie d’Oro” nel centro commerciale “Il Parco” a Calenzano (Firenze). Il colpo è stato ripreso in un video.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Tre malviventi hanno colpito la gioielleria "Sarni Follie d'Oro" nel centro commerciale "Il Parco" di Calenzano (Firenze). I malviventi, arrivati a volto coperto e armati di mazze, hanno mandato in frantumi le vetrine, rubando oggetti preziosi davanti ai clienti attoniti. La rapina è durata pochi secondi e ha provocato il panico tra i clienti. Uno dei tre rapinatori ha svuotato l'estintore per spaventare i presenti e ha così costretto tutti all'evacuazione.

I ladri sono fuggiti a bordo di un'utilitaria, facendo perdere le loro tracce. Poche settimane fa, la stessa gioielleria era stata presa di mira da un gruppo criminale entrato dal tetto. La stessa banda aveva colpito anche il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, utilizzando un'auto come ariete. I carabinieri hanno avviato le ricerche e tutti gli accertamenti del caso per verificare l'esistenza eventuale di un collegamento tra i diversi episodi.

Il colpo avvenuto quest'oggi, venerdì 20 marzo, nella gioielleria del centro commerciale è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza. Nel video si vedono molti clienti fuggire dal centro commerciale dopo che gli allarmi sono entrati in funzioni per via dell'estintore svuotato dai tre malviventi.

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