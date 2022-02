Rapina finisce male, accoltellata sotto casa speaker di Radio Gamma Tamara Cantelli: è grave È ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena, seppur non in pericolo di vita, Tamara Cantelli, 60 anni e amata voce di Radio Gamma, che ieri sera è stata aggredita e accoltellata da un uomo che ha provato a rubarle la borsetta sotto casa prima di darsi alla fuga.

A cura di Ida Artiaco

Aggredita e accoltellata sotto casa a Savignano del Rubicone dopo un tentativo di rapina. È grave Tamara Cantelli, 60 anni e amata voce di Radio Gamma, che ieri sera è finita in ospedale dopo che un uomo ha provato a rubarle la borsetta. Al momento si trova ricoverata al Bufalini di Cesena. Nella notte è stata operata e i medici come riferito dal sindaco Giovannini "l’hanno dichiarata fuori pericolo. Nelle prossime ore dovrà subire ulteriori operazioni ai tendini". Le sue condizioni restano serie.

Tutto è successo ieri intorno alle 21.30, quando Tamara ha aperto il cancello di casa, è entrata e dopo averlo chiuso si è diretta verso la porta di ingresso dove è stata aggredita da un uomo che ha tentato di strapparle la borsa. Non riuscendoci le ha inferto una coltellata al polso, portandosi così via la borsa. La donna, a quel punto, ha iniziato a urlare e immediatamente è corso in suo aiuto il marito Stefano Gori che era al piano superiore della casa e che ha visto la moglie in una pozza di sangue. Sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’auto medica, oltre ai carabinieri di Savignano per le indagini, mentre il malvivente si è dato alla fuga.

Il sindaco della cittadina, Filippo Giovannini, si è recato al Bufalini non appena saputa la notizia dell'aggressione: "Attraverso il personale sanitario, le porto la vicinanza di tutta la comunità. Quanto è successo è grave e vergognoso, e tutta la nostra comunità condanna ciò che è accaduto. I carabinieri, intervenuti immediatamente, stanno lavorando per chiarire i fatti. Savignano non tollera episodi come questo e ripone piena fiducia nelle forze dell’ordine, certa che faranno luce su questo episodio. Chi ha compiuto un gesto così grave e scellerato non può trovare posto nella nostra comunità".