Rapina e spari tra i clienti nel centro commerciale: paura e due feriti a Molfetta

Momenti di paura oggi in un centro commerciale di Molfetta, il Gran Shopping Mongolfiera, quando a seguito di una rapina a mano armata in una gioielleria, si è scatenato un conflitto a fuoco che ha lasciato a terra due persone ferite.

La sparatoria nella mattinata di oggi venerdì 26 settembre, intorno alle 10, tra i numerosi clienti che affollavano l'area. Almeno una persona è entrata armata all'interno di un negozio del centro commerciale allo scopo di rapinarlo. L'uomo col volto travisato da una maschera avrebbe minacciato con un mistra i commessi dileguandosi poi nel parcheggio trascinando un grosso borsone con la refurtiva.

Alla vista della scena, sono entrati in azione gli uomini del servizio di sicurezza interno e anche un esponente delle forze dell'ordine che era libero del servizio, un carabiniere forestale. Il militare dell'Arma avrebbe tentato di fermare il malvivente che era scappato subito verso l'esterno del centro commerciale con la refurtiva. Nella zona dei parcheggi è stato raggiunto dal militare e qui sarebbe nata una colluttazione durante la quale sono partiti alcuni colpi di arma da fuoco che hanno ferito però un passante. Il malvivente stesso, originario di Cerignola, sarebbe rimasto ferito ma fortunatamente nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni.

Uno dei due feriti è un uomo di 75 anni che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari con ferite da arma da fuoco. L'altro ferito è il presunto rapinatore che è stato portato in ospedale e arrestato. Non avrebbe ferite d'arma ma fuoco ma solo lesioni di vario tipo dovute probabilmente alla colluttazione. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute varie forze dell'ordine e i sanitari del 118 prima che la situazione tornasse alla normalità.

"In riferimento al grave episodio accaduto questa mattina all’interno del centro commerciale, la direzione del Gran Shopping Molfetta comunica che la sicurezza all’interno del centro commerciale è stata ripristinata grazie al lavoro in cooperazione tra le forze dell’ordine e il servizio di sicurezza interno. Le autorità stanno svolgendo il proprio lavoro con la nostra totale disponibilità a collaborare alle indagini. Ringraziamo forze dell’ordine e soccorritori" comunicano dal centro commerciale.