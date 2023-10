Ragusa, va a fare un giro in moto e scompare: Fabio trovato morto il giorno dopo, aveva 35 anni Fabio Vita era uscito di casa ieri mattina in sella alla sua Yamaha per una piccola gita fuori porta a Pozzallo. Non è mai rientrato a casa. L’incidente mortale è avvenuto all’ingresso dell’autostrada A18, a Pozzallo. I carabinieri indagano.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Fabio Vita, il motociclista 35enne di Solarino (Siracusa) di cui da ieri sera non si avevano più notizie: il corpo dell'uomo è stato rinvenuto senza vita, oggi 9 ottobre nei pressi Pozzallo, in provincia di Ragusa, in prossimità di un pilone dell’ingresso dell’autostrada A18 da un passante che ha dato l'allarme.

Fabio sarebbe dovuto arrivare ieri sera dal suo comune a quello ragusano, ma, per cause ancora tutte da accertare ha perso il controllo della propria moto nelle campagne di Ispica.

Quel che è certo è che il 35enne è stato vittima di un incidente mortale, ma i carabinieri indagano ora per capire se si è trattato di un sinistro autonomo o di uno scontro in cui potrebbe avere avuto un ruolo un pirata della strada. È stato bloccato l’accesso all’autostrada da Pozzallo in direzione Siracusa.

Da ieri sera Solarino e la sua comunità erano in grande ansia per la scomparsa di Fabio. Dopo la diffusione della notizia, nel comune siracusano si è diffuso un grande sconforto. Solo ieri nel primo pomeriggio sui suoi canali social, il 35enne ha pubblicato un’ultima storia Facebook a Marzamemi.

Fabio Vita era impiegato in una struttura sportiva tra Siracusa e Floridia, era uscito di casa ieri mattina in sella alla sua Yamaha FZ6 nera per una piccola gita fuori porta a Pozzallo, ma quando non è rientrato la famiglia ha dato l’allarme. La moglie aveva lanciato un appello sui social, dopo aver presentato una denuncia ai carabinieri. Stamattina erano partite le ricerche, che si sono concluse tristemente nel pomeriggio di oggi.