Ragazzo di 29 anni ucciso a coltellate per strada dopo un inseguimento in auto: paura a Capurso Omicidio oggi a Capurso (Bari): un ragazzo di 29 anni è stato ucciso a coltellate in pieno centro storico al culmine forse di una lite e dopo un inseguimento in auto. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Omicidio in pieno centro storico a Capurso, in provincia di Bari. Un ragazzo di 29 anni, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, è stato ucciso a coltellate nella trafficata via Casamassima, davanti a un bar e a un barber shop. L’omicidio è avvenuto alle 18:30 di oggi, al termine probabilmente di una lite.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era alla guida di una Peugeot 206 coinvolta in un inseguimento con una Volkswagen a bordo della quale c’erano almeno altri due uomini.

Poi, la vittima e uno dei due sono scesi dalle auto davanti al bar "Classico" e hanno avuto un violento diverbio al culmine del quale si sarebbe verificato il delitto. Il tutto dinanzi a decine di persone che affollavano la strada. Ci sarebbero anche due feriti.

Sul posto sono subito accorsi, oltre alla Polizia locale e ai carabinieri, i sanitari del 118, ma non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 29enne, verosimilmente riconducibile ad alcune ferite da arma da taglio.

Una terza persona è stata portata in caserma dove è tuttora sotto interrogatorio. Intanto sono stati sentiti altri testimoni e sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.