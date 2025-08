Ragazzo di 18 anni alla guida del suo Ape car entra in autostrada contromano: la polizia evita la tragedia

Un’Ape car con alla guida un giovane neopatentato si è immessa sull’A1 al casello di Modena Sud in contromano, nella corsia di accelerazione. A impedire la tragedia è stata la polizia intervenuta sul posto. Ora è scattata la multa e il piccolo mezzo dovrà restare fermo per tre mesi.

C'è stato il rischio che fosse un'altra tragedia in autostrada per un'auto in contromano. Fortunatamente a evitare tutto è stata la polizia. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto lo scorso 2 agosto, un'Ape car con alla guida un giovane neopatentato non solo si è immessa sull'A1 al casello di Modena Sud ma anche in contromano in corsia di accelerazione. Questo ha causato non pochi disagi alla circolazione

Sul posto si è precipitata la Sottosezione autostradale della polizia di Modena Nord che ha subito bloccato il piccolo mezzo e messo in sicurezza il suo conducente e quindi anche tutti gli altri automobilisti. Nei confronti del 18enne, che è stato accompagnato subito fuori dall'autostrada, è stato fatto l'alcoltest ed è risultato negativo. Nei suoi confronti però è scattata una multa per guida contromano in autostrada. Si potrà anche decidere per la revoca della patente. Intanto l'Ape-car è stata fermata per tre mesi.

Purtroppo in questa estate non sono poche le tragedie in strade trafficate a causa di persone che hanno guidato in contromano. L'ultima sulla Tangenziale Sud nei pressi dello svincolo con strada Farnese a Parma: qui un’auto avrebbe imboccato contromano la Tangenziale andandosi a scontrare frontalmente con un altro mezzo. Un uomo è morto nel frontale e altre due persone sono rimaste ferite. Il mese scorso a perdere la vita lungo l’autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, sono stati in quattro. Anche in questo caso sempre perché un'automobile ha imboccato l'autostrada in contromano. Ma perché così tanti episodi di auto in contromano?

Leggi anche Perché ci sono così tanti incidenti per guida contromano e cosa possiamo fare per evitarli

Per Alberto Pallotti, presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada A.I.F.V.S, intervistato da Fanpage.it "c‘è una cultura della strada deficitaria in Italia e questo fenomeno parte dal basso, dai rinnovi della patente. Esiste la convinzione che la patente sia un diritto e invece non lo è, è una licenza, una possibilità che lo Stato dà in base a determinati presupposti. Credo ci siano errori e omissioni, senza requisiti veri e propri".