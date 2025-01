video suggerito

Ragazzo di 13 anni violentato nel bagno del centro commerciale da due coetanei: gli abusi ripresi in un video Un ragazzino di 13 anni è stato violentato nel bagno di in un centro commerciale in una valle del Trentino da due coetanei: uno degli aggressori ha ripreso con il cellulare e inviato il video ad alcuni amici.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura per un ragazzino di 13 anni in un centro commerciale in una valle del Trentino. Qui – stando alle prime informazioni – un ragazzino di 13 anni è stato violentato perché non avrebbe restituito la sigaretta elettronica che gli era stata prestata.

La vittima sarebbe stata prima minacciata da due adolescenti che lo avrebbero chiesto 15 euro, che però il 13enne non aveva. Così gli aggressori gli avrebbero detto: "Se non hai i soldi ti picchiamo…oppure vieni con noi". A questo punto i due adolescenti lo avrebbero trascinato nel bagno del centro commerciale abusando di lui: quello che è accaduto lì dentro sarebbe stato ripreso con un telefono e il video inviato ad alcuni amici. Poi i due sarebbero scappati.

Il 13enne una volta a casa avrebbe trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori che hanno fatto scattare la denuncia. La Procura per i Minorenni di Trento ha aperto un fascicolo e stanno provvedendo con tutti gli accertamenti del caso: nei prossimi giorni il 13enne sarà sentita in forma protetta. L'accusa per i due coetanei, di un anno più grande della vittima, violenza sessuale di gruppo aggravata dalla divulgazione di immagini che sarebbero state inoltrate ad amici. Resta da capire ora come i tre si conoscessero e se il 13enne era già stato vittima in passato di episodi simili. Intanto saranno sentite anche le famiglie. Poi molto probabilmente si avvierà un processo nei confronti dei due giovani aggressori.