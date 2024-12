video suggerito

Ragazzina investita all’uscita da scuola a Pescara, rianimata sul posto e ricoverata in gravissime condizioni Inizialmente sembrava non ci fossero più speranze per la ragazzina, studentessa delle scuole superiori, ma il personale sanitario è andato avanti a lungo con le manovre rianimatorie, fino a che la giovane non si è ripresa. Ora è ricoverata in condizioni gravissime. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una giovane studentessa è stata investita da un’auto in strada e ferita gravemente oggi a Pescara all’uscita da scuola ed è ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Il terribile incidente nel primissimo pomeriggio di oggi, martedì 3 dicembre, mentre la minore attraversava la strada all’altezza delle strisce pedonali in via Falcone e Borsellino.

Erano da poco passate le 13 quando è avvenuto l’impatto. Un urto violentissimo che ha sbalzato per alcuni metri l’adolescente, studentessa delle scuole superiori, lasciandola esanime sull’asfalto. La terribile scena davanti a decine di studenti che in quel momento uscivano da scuola e altrettanti passati e genitori che li attendevano in strada. L’allarme è stato immediato con diverse chiamate ai numeri di emergenza.

Sul posto in poco tempo sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con l’ambulanza che hanno immediatamente messo in atto le prime manovre rianimatorie sulla ragazzina. Un intervento che si è rivelato decisivo. Inizialmente infatti sembrava non ci fossero più speranze, ma il personale sanitario è andato avanti a lungo con le manovre rianimatorie, fino a che la giovane non si è ripresa.

Leggi anche Ragazza di 17 anni investita mentre attraversa sulle strisce a Cagliari: ricoverata in gravissime condizioni

Stabilizzata sul posto, la minore è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara dove è arrivata in condizioni gravissime.

Sul luogo dell’accaduto accorsi anche gli agenti della Polizia municipale che si sono occupati dei rilievi del caso in strada e sul conducente della vettura. Dai primissimi rilievi, la vettura, un suv nero, ha investito la giovane colpendola con la parte anteriore destra. A dimostrazione del violento impatto il danneggiamento evidente del cofano e del parabrezza del mezzo. Per consentire i soccorsi medici e poi i rilievi, la strada è stata chiusa al traffico a lungo.