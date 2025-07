Quattro morti sull’A4, chi sono le vittime: anche Mario Paglino e Gianni Grossi, i creatori di Barbie

A perdere la vita nel tragico incidente sull’autostrada A4 fra Novara Est e Marcallo Mesero ci sono anche Mario Paglino e Gianni Grossi: sono noti per essere i creatori di Barbie. Con loro sono morti il trentasettenne Amodio Giurni e l’82enne alla guida dell’auto in contromano Egidio Ceriano.

Tra le vittime del drammatico incidente avvenuto oggi sull'autostrada A4 fra Novara Est e Marcallo Mesero ci sono anche Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro. Sono noti per essere i creatori di Barbie. Stando a quello che si sa su di loro, nel 1999 avevano fondato insieme Magia2000, società che spesso collabora con la Mattel e che quindi si occupano della creazione della famosa bambola. O meglio, nel loro caso di Barbie da collezione, una delle quali è stata venduta nel 2015 in un asta di beneficienza a 15mila euro. Erano designer titolari di un laboratorio di Novara che da diciotto anni.

Mario Paglino e Gianni Grossi erano a bordo della Peugeot 3008 con il trentasettenne Amodio Giurni, un impiegato al banco Bpm, e alla moglie di un anno più giovane. Quest'ultima è l'unica sopravvissuta: si trova però in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. La coppia si è sposata nell'agosto del 2023, lei è un architetto ed entrambi sono originari di Potenza. A Novara si sono trasferiti per lavoro. Tutti erano a bordo di una stessa auto, erano amici forse perché vivano tutti nella stessa zona della città piemontese.

La quarta persona deceduta è l'autista della Peugeot 207. Si tratta di un anziano di 82 anni, Egidio Ceriano: era originario di Magenta, nel Milanese, e residente a Cerano, in provincia di Novara.

Stando alla ricostruzione dell'accaduto, l'anziano si era immesso in autostrada a Marcallo Mesero entrando in contromano: avrebbe probabilmente pensato di essere sulla prima corsia mentre invece era su quella di sorpasso nella carreggiata sbagliata. L'impatto è stato violentissimo. Per le quattro vittime non c'è stato più nulla da fare, si spera ora che la donna si possa rimettere presto.