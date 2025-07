Quattro morti nell’incidente sulla A4, auto in contromano nella corsia di sorpasso: la dinamica della tragedia

Un pensionato di 70 anni era alla guida dalla sua auto quando si è immesso in autostrada a Mercallo Mesero entrando in contromano nella corsia di sorpasso. La polizia stradale ha ricostruito la dinamica del frontale sull’A4 che è costato la vita a quattro persone.

La polizia stradale è al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sull'autostrada A4, ovvero la Milano-Torino, che ha provocato la morte di quattro persone. Stando alle prime informazioni, un pensionato di 70 anni era alla guida dalla sua auto quando si è immesso in autostrada a Mercallo Mesero entrando in contromano. Probabilmente ha pensato di essere sulla prima corsia mentre invece era su quella di sorpasso nella carreggiata sbagliata. Nonostante gli altri automobilisti abbiano provato a fermalo suonando il clacson, nulla è stato possibile per impedire la sua avanzata in contromano.

Purtroppo qualche secondo dopo l'impatto fatale: all'altezza del chilometro 102 è avvenuto il frontale con l'altra auto su cui viaggiavano quattro persone. Il pensionato e tre persone a bordo dell'altra auto sono morte sul colpo. Una ragazza invece si trova in ospedale in gravi condizioni: è stata intubata sul posto e portata in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso. Oltre ai sanitari del 118 sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco che per permettere di eseguire tutti i rilievi del caso hanno chiuso il tratto autostradale Milano Torino fra Novara Est e Mercallo, deviando così il traffico.

A qualche ora di distanza dall'incidente sono ancora pesanti i disagi legati alla circolazione: si consiglia a chi volesse raggiungere Milano provenendo dal Piemonte di uscire a Novara est e utilizzare la viabilità ordinaria passando dal ponte sulla statale 11 Padana Superiore tra la provincia di Novara e Pontenuovo frazione di Magenta. Per riprendere invece la A4 bisogna raggiungere il casello di Marcallo e poi reimmettersi in autostrada.