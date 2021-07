Quartu Sant’Elena, 20enne si schianta con la moto contro un palo e muore Drammatico incidente la scorsa notte nel Cagliaritano, nel piccolo comune di Quartu Sant’Elena, dove un ragazzo di 20 anni, Simone Perra, è morto dopo essersi schiantato contro un palo. Il giovane centauro stava viaggiando in sella alla sua due ruote quando ne ha perso il controllo per cause ancora da accertare.

A cura di Chiara Ammendola

Si chiama Simone Perra la vittima dell'incidente avvenuto la scorsa notte in Sardegna, nel piccolo comune di Quartu Sant'Elena. Il giovane, 20 anni, si è schiantato mentre era in sella alla sua moto, una Yamaha, contro un palo della luce. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto poco dopo lo schianto. Il 20enne è stato dichiarato morto poco dopo il loro arrivo.

La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. L'allarme è scattato nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 luglio quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori in viale Colombo, nel piccolo comune di Quartu Sant'Elena nel Cagliaritano. Simone Perra stava percorrendo il viale in direzione Poetto, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada. Il centauro è andato a sbattere contro un palo riportando ferite che i sanitari hanno giudicato subito gravissime.

L'urto è stato fatale nonostante lo studente indossasse il casco

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e degli agenti della polizia stradale. Il ragazzo è finito a terra a venti metri di distanza dal punto in cui è stata trovata la stessa moto. L'urto è stato fatale nonostante lo studente indossasse il casco così come hanno riferito le forze dell'ordine. Grande il cordoglio nel quartiere della città dove il ragazzo abitava con i familiari ed era stimato da tutti.