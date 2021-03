Una donna di 69 anni, Luisa Carta, è ricoverata in condizioni gravissime in ospedale al Brotzu di Cagliari dopo essere stata aggredita dal fratello. L'uomo, 49 anni, l'ha colpita al culmine di una lite con uno spiedo e si è poi accanito su di lei continuano a percuoterla con un soprammobile. L'aggressione è avvenuta a Quartu Sant’Elena, comune del Cagliaritano dove la donna ha anche ricoperto il ruolo di assessore: soccorsa in condizioni disperate, è ora ricoverata in fin di vita nell'ospedale del capoluogo sardo.

L'uomo ha chiamato i soccorsi e confessato tutto alla polizia

L'allarme è scattato questa sera quando il fratello della donna ha allertato i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine subito dopo aver aggredito la sorella: è stato lui a raccontare agli agenti di polizia intervenuti nell'abitazione di via Mercadante a Quartu dove è avvenuta la brutale aggressione, di essersi scagliato contro la donna al culmine di un violento litigio. Portato in Commissariato per essere interrogato, è stato arrestato poco dopo: sulla dinamica dell'accaduto stanno indagando i poliziotti del Commissariato di Quartu e gli agenti della Squadra Mobile.

Era stata eletta in passato nel consiglio comunale della città

Intanto la 69enne, eletta in passato nel consiglio comunale della città e che ha anche ricoperto un incarico assessorile, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari. Stando a quanto trapelato sarebbe purtroppo in fin di vita. Intanto il fratello ha fornito la sua versione dell'accaduto agli agenti che lo hanno arrestato: per lui dovranno essere formalizzate le accuse.