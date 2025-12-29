Quanto costa il cenone di Capodanno 2026 da Gianfranco Vissani: il menù nel suo ristorante in Umbria

Gianfranco Vissani

Per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno, Casa Vissani propone anche per il Capodanno 2026 un cenone esclusivo, pensato per chi desidera trascorrere il Capodanno in un contesto di alta cucina e atmosfera raffinata. Lo chef Gianfranco Vissani, noto a livello nazionale e internazionale, guida il ristorante di Baschi (Terni) che, anche se recentemente ha perso la Stella Michelin, continua a proporre un menu elaborato e creativo, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Il menu di Casa Vissani combina innovazione e tradizione, con piatti elaborati e ingredienti pregiati: dal crudo di rombo con basilico, cannella e pepe lungo alla coda alla vaccinara con gamberoni viola e salsa al cacao amaro, dai plin di cacciagione al passion fruit al maialino “come una volta” con gnocchi di asiago e salsa al balsamico. Non mancano le sorprese dolci, tra cui soufflé di torrone con vongole veraci, salsa newburg e aglio nero, accompagnati da pre-dessert e dolci natalizi. La serata è completata da intrattenimento musicale e uno spettacolo pirotecnico alla mezzanotte.

Il menù di Capodanno 2026 di Casa Vissani

La cena nel ristorante di Gianfranco Vissani inizia con stuzzichini di benvenuto accompagnati da un calice di Franciacorta.

Le portate principali comprendono:

Crudo di rombo al basilico, cannella e pepe lungo, con salsa di cachi e ghiande, spugnole e julienne di porro fritto

al basilico, cannella e pepe lungo, con salsa di cachi e ghiande, spugnole e julienne di porro fritto Coda alla vaccinara con gamberoni viola, salsa al cacao amaro e pomodoro del piennolo, bernese

con gamberoni viola, salsa al cacao amaro e pomodoro del piennolo, bernese Plin di cacciagione al passion fruit con salsa di pernod, carote e vitella

al passion fruit con salsa di pernod, carote e vitella Maialino “come una volta” con insalata di raperonzoli, gnocchi di asiago e spillo, salsa di maialino al balsamico

con insalata di raperonzoli, gnocchi di asiago e spillo, salsa di maialino al balsamico Zuppa di lenticchie e cotechino con dadi di papaia alla strega

La cena prosegue con pre-dessert e dessert, tra cui spicca il soufflé di torrone con vongole veraci, salsa newburg e aglio nero. Durante la serata, musica dal vivo con pianista e DJ set e nella sala jazz sarà disponibile un banco con pasticceria, cioccolatini e dolci natalizi. Alla mezzanotte è previsto uno spettacolo pirotecnico.

Quanto costa il cenone di Capodanno nel ristorante di Vissani

Il prezzo del cenone di San Silvestro da Vissani è di 280€ a persona, bevande ed eventuali extra esclusi.

È possibile abbinare una selezione di vini al calice a 110€, oppure scegliere liberamente dalla carta dei vini presente in sala.

Per chi desidera prolungare l’esperienza, Casa Vissani offre anche pacchetti con pernottamento di minimo tre notti, a partire dal 29, 30 o 31 dicembre, con trattamento di accoglienza incluso.

La prenotazione è obbligatoria, vista la disponibilità limitata di posti per garantire un servizio esclusivo e curato nei minimi dettagli.