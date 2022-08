Quando inizia la scuola regione per regione: le date e il calendario 2022-23 Per milioni di studenti in tutta Italia si avvicina l’inizio dell’anno scolastico 2022-23. Le date e il calendario regione per regione, inclusi anche i ponti e le festività.

A cura di Biagio Chiariello

Da settembre, in tutta Italia, la scuola riaprirà le porte ai suoi studenti. I primi a tornare tra i banchi saranno quelli della Provincia di Bolzano, il 5 settembre; a seguire, quelli del Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e molte altre, il 12 settembre. Chi potrà godere invece di qualche giorno in più di vacanza saranno i ragazzi di Sicilia e Val D'Aosta per i quali il ritorno in classe è previsto solo per il 19 settembre.

Ci si aspetta un anno scolastico sempre più simile a quelli pre-Covid. Studenti e insegnanti, chiaramente, si aspettano di rimanere in classe per tutta la durata dell’anno, dimenticando finalmente le lezioni a distanza. Tra le disposizioni della circolare con le misure standard di prevenzione anti-Coronavirus, inviata venerdì dal ministero dell'Istruzione a tutti gli istituti in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico: niente Dad in caso di positivi in classe, mascherine solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi e niente obbligo di vaccino per i professori: anche i docenti no-vax, dunque, potranno tornare in cattedra.

Vediamo dunque il calendario scolastico 2022 regione per regione in modo da sapere quando riprendono le lezioni, ma anche quando sono in programma in calendario ponti e festività per l'anno scolastico 2022-23.

Calendario scolastico 2022-23, quando comincia la scuola per ogni regione

Con il calendario scolastico 2022-23 ogni regione stabilisce le date importanti per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Come accennato, si parte con la Provincia di Bolzano, si chiude con Val D'Aosta e Sicilia.

Provincia di Bolzano: 5 settembre

Abruzzo: 12 settembre

Basilicata: 12 settembre

Campania: 13 settembre

Friuli Venezia Giulia: 12 settembre

Lombardia: 12 settembre

Piemonte: 12 settembre

Trentino: 12 settembre

Veneto: 12 settembre

Calabria: 14 settembre

Liguria: 14 settembre

Marche: 14 settembre

Molise: 14 settembre

Sardegna: 14 settembre

Puglia: 14 settembre

Umbria: 14 settembre

Emilia Romagna: 15 settembre

Lazio: 15 settembre

Toscana: 15 settembre

Sicilia: 19 settembre

Valle d'Aosta: 19 settembre

Ponti e festività per l'anno scolastico 2022-23

Saranno diversi i ponti strategici dell'anno scolastico 2022-23 nei quali singole regioni concedono altri giorni di vacanze oltre a quelle in occasione delle festività nazionali. Salvo modifiche, i periodi di vacanza di Natale saranno dal 24 dicembre all’8 gennaio 2023. Quelle di Pasqua, invece, dal 6 all’11 aprile 2023.

Per le scuole che aderiranno alle vacanze di Carnevale, queste sono previste per il periodo 20-21 Febbraio 2023. Va ricordato che il 25 aprile (capiterà di Martedì) c’è la Festa della Liberazione; il 1 maggio (lunedì) Festa del Lavoro: Giovedì 2 giugno sarù Festa nazionale della Repubblica. A queste, si deve aggiungere, comune per comune, la festa del Patrono.