Quando finirà il maltempo e inizierà davvero il caldo estivo: le previsioni meteo Il maltempo sta per concludersi: dopo gli ultimi temporali tra sabato e mercoledì, da giovedì 29 maggio arriverà l'anticiclone africano. Le previsioni meteo annunciano sole e temperature oltre i 30°C: inizia finalmente l'estate 2025.

A cura di Biagio Chiariello

L'instabilità che ha caratterizzato buona parte del mese di maggio sembra finalmente avviarsi verso una tregua. Dopo giorni di nubifragi, grandinate e allagamenti – in particolare al Nord e in alcune zone del Centro – il vortice responsabile di questa lunga fase perturbata si sta lentamente spostando verso i Balcani. La conseguenza diretta sarà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte della Penisola, anche se non mancheranno ulteriori episodi di maltempo residuo.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, nelle prossime ore saranno ancora possibili temporali sull’Emilia-Romagna, lungo il versante adriatico e localmente anche sulle restanti regioni centrali. Al Sud la situazione sarà più tranquilla, anche se non completamente stabile: è previsto un aumento della nuvolosità, segnale che il maltempo non ha ancora del tutto abbandonato lo scenario meteorologico italiano.

Weekend variabile: tra sole e ultimi temporali

Il fine settimana porterà un assaggio di sole e temperature più gradevoli, ma l’atmosfera resterà dinamica. Sabato sarà una giornata all’insegna della variabilità: l’alta pressione, infatti, non è ancora pienamente consolidata e la sua lontananza favorirà la formazione di acquazzoni pomeridiani, soprattutto nelle aree montuose, con possibili sconfinamenti verso le pianure.

Anche il Sud dovrà affrontare un peggioramento graduale, dovuto al passaggio di un vortice in transito tra Malta e Mar Ionio. Questo fronte potrà portare con sé nuovi temporali, anche con grandinate isolate. Domenica, però, offrirà uno scenario più stabile: il sole prevarrà su gran parte della Penisola, con solo qualche addensamento residuo al Sud. Sarà una tipica ultima domenica di maggio, ancora primaverile ma con l’estate ormai alle porte.

Da giovedì 29 maggio arriva la svolta estiva

Per la vera e propria svolta bisognerà attendere la fine del mese. Secondo tutti i principali modelli meteorologici, da giovedì 29 maggio inizierà ufficialmente l’Estate 2025. L’Anticiclone Africano farà il suo ingresso sull’Italia, portando con sé condizioni stabili, cieli sereni e temperature in netto rialzo. Le massime, in alcune zone, supereranno anche i 30°C, regalando finalmente giornate da spiaggia e serate all’aperto.

Dopo una primavera 2025 che si è rivelata insolitamente piovosa e spesso grigia, l’arrivo del caldo sarà accolto con entusiasmo. Sandali, abiti leggeri e creme solari potranno finalmente uscire dagli armadi: questa volta non si tratterà di un semplice episodio, ma di una vera e propria svolta stagionale.