Quando e dove tornano freddo e pioggia in Italia: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, torna il freddo: "Da oggi, martedì 1 ottobre, arriverà sull'Italia una perturbazione che porterà piogge su tutta la Penisola e un brusco calo delle temperature. Ecco dove".

A cura di Ida Artiaco

"Avremo fino a metà ottobre un tipico tempo autunnale, molto piovoso e con temperature fresche, in particolare ci sarà entro il prossimo weekend un vero e proprio crollo termico in tutta Italia".

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nei prossimi giorni, quando arriveranno a partire da oggi, martedì 1 ottobre, piogge abbondanti da Nord a Sud con rischio nubifragi su alcune regioni e soprattutto ci sarà un importante ritorno delle temperature più fredde.

Dove e quando pioverà in Italia durante la settimana

Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, oggi "arriva una prima perturbazione che porterà pioggia in particolare sul Nord e sulla Toscana. Domani, mercoledì 2 ottobre, rovesci ci saranno al Centro Nord e sulla Campania, ma potrebbero esserci nubifragi su Friuli Venezia Giulia e Levante Ligure, mentre giovedì le piogge arriveranno ovunque tranne che sulla Calabria e la Sicilia, ma potrebbero essere abbondanti sopra i 50 mm su Romagna, Marche e Basso Piemonte. Venerdì 4 ottobre ancora piogge ovunque tranne su Marche, Lucania e Sicilia, ma forti sul Salento. Infine, sabato 5 ci sarà pioggia al Centro Sud, debole su Puglia Calabria e Isole maggiori. Domenica prossima finirà l'azione di questo vortice, che abbraccerà tutta la Penisola nella prossima settimana".

Ma non è finita col maltempo. Perché martedì 8 ottobre arriverà un'altra perturbazione che – secondo l'esperto – "porterà pioggia al Centro Nord, in Sardegna e Campania, mercoledì 9 sulle regioni tirreniche e Triveneto. Tra il 10 e il 15 ottobre ancora sembra che persistano piovose correnti atlantiche che dovrebbero portare rovesci al Nord e sulle regioni tirreniche".

Crollo termico: dove e quando scenderanno le temperature

"Per quanto riguarda le temperature – ha spiegato Giuliacci -, al Nord fino a mercoledì le massime saranno comprese tra i 22 e 25 gradi poi ci sarà un crollo tra giovedì e venerdì fino a 17-2o gradi e poi da sabato un breve e leggero rialzo sui valori di 22 gradi per tutto il restante periodo. Al Centro le massime da domani saranno intorno ai 24-26 gradi poi ci sarà un brusco calo tra giovedì e sabato quando si porteranno tra 17 e 20 gradi. Al Sud fino a mercoledì le temperature massime saranno comprese tra 23 e 27 gradi poi fino a sabato crollo tra 20 e 22 gradi e da domenica breve rialzo tra i 23 e i 25 gradi. Solo in Sicilia le massime saranno tra 27 e 28 gradi e fino a 32 gradi giovedì ma tra venerdì e domenica anche qui le temperature scenderanno tra 24 e 27 gradi".