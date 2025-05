video suggerito

Quando chiudono le scuole a giugno 2025, il calendario di fine anno scolastico regione per regione Quando chiudono le scuole a giugno 2025? Le lezioni prima delle vacanze estive termineranno tra meno di un mese e per alcuni istituti la chiusura sarà anticipata per via dei referendum abrogativi e ballottaggi della amministrative in programma l’8 e il 9 giugno. Il calendario regione per regione. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca poco alla fine dell'anno scolastico: entro metà giugno la maggior parte degli studenti italiani comincerà le vacanze estive e resterà in attesa dei quadri prima di dedicarsi al divertimento con amici e parenti. Chi dovrà svolgere l'esame di Maturità dovrà attendere almeno la prima metà di luglio, quando si prevede la fine dei colloqui orali. Per altri, invece, la fine delle lezioni potrebbe invece arrivare in anticipo: parliamo degli alunni degli istituto che fungono da seggio elettorale per i referendum abrogativi e i ballottaggi delle amministrative, in programma i prossimi 8 e 9 giugno.

Il calendario per la chiusura dell'anno scolastico 2024/25 regione per regione

Di seguito, l'elenco regione per regione dell'ultimo giorno dell'anno scolastico, che non tiene conto delle elezioni. Si ricordi, infatti, che i locali scolastici sede di seggio elettorale saranno messi a disposizione dei referendum abrogativi e ballottaggi delle amministrative dal pomeriggio di venerdì 6 giugno fino all'intera giornata di martedì 10 giugno 2025. In questo caso, le lezioni termineranno prima di quanto previsto dal calendario:

Valle d'Aosta: 10 giugno;

10 giugno; Sicilia: 7 giugno;

7 giugno; Provincia autonoma Trento : 12 giugno;

: 12 giugno; Lombardia: 7 giugno;

7 giugno; Toscana: 10 giugno;

10 giugno; Emilia Romagna: 6 giugno;

6 giugno; Molise: 7 giugno;

7 giugno; Lazio: 7 giugno;

7 giugno; Campania: 7 giugno;

7 giugno; Friuli Venezia Giulia: 7 giugno;

7 giugno; Veneto: 7 giugno;

7 giugno; Marche: 7 giugno;

7 giugno; Piemonte: 7 giugno;

7 giugno; Liguria: 10 giugno;

10 giugno; Abruzzo: 7 giugno;

7 giugno; Basilicata: 10 giugno;

10 giugno; Puglia: 7 giugno;

7 giugno; Calabria: 7 giugno;

7 giugno; Sardegna: 7 giugno 2024;

7 giugno 2024; Umbria: 7 giugno 2024;

7 giugno 2024; Provincia di Bolzano: 13 giugno.

Quando riaprono le scuole a settembre 2025

Bisognerà aspettare il prossimo settembre per l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026. I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, per i quali la scuola inizierà l'8 settembre, poi gli studenti di Trento sui banchi dal 10 settembre, insieme a quelli di Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta. Gli altri seguiranno tra l'11 e il 16 settembre.