Quando arriva il picco del caldo questa settimana, le ultime previsioni meteo L’ondata di calore africano che sta colpendo l’Italia entra nella sua massima fase nelle prossime ore. Oggi e domani si toccheranno temperature oltre i 40 gradi e picchi mai raggiunti prima in molte zone del Paese, da Roma alle aree interne del centro sud, passando per diverse città della Sardegna. Ecco le ultime previsioni meteo e i bollini di allerta.

A cura di Antonio Palma

L’asfissiante ondata di calore che ha colpito l’Italia e l’Europa sta entrando nella sua massima fase di questa settimana durante la quale si toccheranno temperature diffusamente oltre i 40 gradi e picchi mai raggiunti prima in molte zone del Paese, soprattutto nelle aree interne. Nelle prossime ore avremo dunque temperature anche fino a 47 gradi in alcune città interne del centro e del sud.

Secondo le ultime previsioni meteo, sarà proprio tra la giornata di oggi, martedì 18 luglio, e quella di domani, mercoledì 19 luglio, che l’anticiclone africano aggiungerà il picco facendo crollare alcuni primati storici di temperatura. Del resto sono venti le città dichiarate da bollino rosso oggi per il caldo dal Ministero della Salute mentre son 23 quelle da bollino rosso domani. A queste si aggiungono sei da bollino arancione oggi e altre due domani.

Quando e dove farà più caldo oggi e domani

Tutte le maggiori città italiane saranno avvolte dalla morsa del caldo intenso, da nord a sud. Come spiega il meteorologo Antonio Sanò del ilMeteo.it, ad esempio Roma quasi sicuramente batterà il suo attuale record di caldo, raggiungendo i 42-43° centigradi tra oggi e domani. Nelle regioni settentrionali i picchi di 40 gradi potranno essere raggiunti nella bassa pianura padana ma le temperature oltre i 40 gradi sono attese soprattutto al centro sud e sulle Isole Maggiori. In Sardegna si potrebbero toccare addirittura punte oltre i 45 gradi e prossime ai 50 gradi nelle aree interne.

Alle temperature intense si sommano poi l’afa e gli elevati tassi di umidità che non fanno che acuire il disagio e la sensazione di calore intenso. Nessun sollievo nemmeno in serata. Il caldo insistente infatti non darà tregua nemmeno di notte dove le temperature rimarranno diffusamente intorno ai 30 gradi. Tutta l’Italia farà i conti con il fenomeno delle notti tropicali, con temperatura minima che non scende mai sotto i 20 gradi.

Quando finirà il caldo, possibili piogge al Nord

Le più recenti previsioni meteo indicano un parziale allentamento della morsa del calore a partire da giovedì ma solo sulle regioni del nord. Un temporaneo indebolimento dell’anticiclone infatti lascerà campo libero all’irruzione di una cella temporalesca che darà vita a fenomeni anche intensi sulle Alpi e in estensione in pianura. Il caldo estremo però continuerà al Centro-Sud fino ai primi giorni della prossima settimana a parte una leggera attenuazione al Centro nel weekend.