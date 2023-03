Quali sono i Paesi più felici del Mondo, Finlandia sempre prima e l’Italia perde altre posizioni “Anche durante questi anni difficili, le emozioni positive sono rimaste due volte più prevalenti di quelle negative”, spiega il World Happiness Report 2023 ma nella classifica delle nazioni più felici del mondo l’Italia è sempre più in basso.

A cura di Antonio Palma

La Finlandia si conferma il Paese più felice del Mondo per il sesto anno consecutivo mentre l’Italia perde altre posizioni e si ritrova sempre più in basso nella classifica delle nazioni più felici del mondo. È quanto emerge dal World Happiness Report 2023, pubblicato in occasione della giornata mondiale della Felicità, che ancora una volta mette sul podio i Paesi scandinavi con Finlandia seguita da Danimarca e Islanda.

La classifica dei Paesi più felici del Mondo 2023, basata su sondaggi alle persone condotti in oltre 150 paesi lo scorso anno ma anche su altri fattori come aspettativa di vita in buona salute, PIL pro capite, sostegno sociale, bassa corruzione e libertà di prendere decisioni chiave nella vita, relega il nostro Paese nella parte decisamente bassa e oltre la trentesima posizione. La graduatoria infatti vede l’Italia in 33esima posizione, dopo aver perso altre due pozioni rispetto al precedente anno, appena sotto la Spagna e prima del Kosovo.

A farla da padroni i Paesi del Nord Europa. Oltre a Israele che è in quarta posizione, infatti, troviamo nella top ten anche Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Svizzera e Lussemburgo mentre in decima posizione vi è la Nuova Zelanda. In fondo, tra le nazioni più infelici, troviamo due Paesi devastanti dalla guerra come Afghanistan e Libano, seguito da molti Paesi africani come Sierra Leone, Zimbabwe, Congo e Botswana.

In generale, però, secondo gli autori della ricerca e della classifica, la maggior parte delle popolazioni continuano a ritenersi sempre più felici rispetto agli anni scorsi, nonostante le sfide degli ultimi due anni tra cui la pandemia di COVID-19, la crisi energetica globale, l'inflazione elevata e la guerra in Ucraina. Persino in Ucraina e Russia la percentuale di chi si felice è aumentata.

"Anche durante questi anni difficili, le emozioni positive sono rimaste due volte più prevalenti di quelle negative", ha spiegato John Helliwell, uno degli autori del World Happiness Report. Inoltre, “la benevolenza verso gli altri, in particolare l'aiuto degli estranei, aumentata notevolmente nel 2021, è rimasta alta nel 2022. Secondo i dati del 2022, inoltre, la tendenza delle persone a essere gentili, generose e altruiste nei confronti degli altri è più diffusa del 25% rispetto al periodo precedente alla pandemia.