Quali Regioni confermano l’uso delle mascherine: dove saranno ancora obbligatorie Alcune Regioni hanno già confermato l’obbligo di mascherine in ospedale ed Rsa: la misura dovrebbe infatti scadere oggi, lunedì 31 ottobre, salvo proroghe del governo Meloni. Tra le prime ci sono Campania e Lombardia.

A cura di Ida Artiaco

In attesa che il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio si pronunci sul da farsi, alcune Regioni hanno già confermato l'obbligo di mascherina in ospedali ed Rsa. Scade infatti oggi, lunedì 31 ottobre, l'obbligo di uso di dispositivi di protezione individuale all'interno delle strutture sanitarie.

Salvo proroghe, la misura, tra le ultime ancora in vigore finora per contrastare la pandemia di Covid-19, andrà verso la naturale scadenza, così come era stato deciso dal governo Draghi. Tuttavia, alcune Regioni hanno già provveduto a ribadire l'obbligo.

La prima è stata la Campania, che ha disposto la conferma dell'obbligo delle mascherine per il personale medico, sanitario e per i visitatori delle strutture ospedaliere e nelle Rsa. L'ordinanza n. 4 del 31 ottobre 2022 entrerà in vigore da domani 1 novembre. "La forte campagna di vaccinazione sviluppatasi grazie al senso di responsabilità dei cittadini – ha spiegato il presidente della Vincenzo De Luca – ha contenuto enormemente la situazione epidemica. Ma il permanere di livelli di contagio non marginali obbliga alla prudenza, in modo particolare rispetto a pazienti e fasce deboli negli ospedali e nelle Rsa".

Poco dopo, la stessa decisione è stata presa dalla Lombardia. "Prendo atto dell'autorevole parere espresso da virologi, immunologi ed epidemiologi di chiara fama internazionale", componenti della Cabina di regia che in Lombardia si è espressa a favore del mantenimento della mascherina in ospedali e Rsa, "e mi auguro che il Consiglio dei ministri di oggi si esprima a riguardo seguendo la linea indicata anche dai nostri esperti", ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti.

"La tutela della Salute non ha colore politico. De Luca e Moratti mantengono obbligo di mascherine in ospedali e Rsa", ha commentato su Twitter il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che è tra gli esperti che da giorni stanno cercando di convincere il governo Meloni a mantenere la misura anche a livello nazionale.

Tra di loro anche l'immunologa Antonella Viola, che in una intervista a Fanpage.it aveva giudicato "sbagliata" questa scelta: "Se c'è una cosa positiva che avremmo dovuto imparare dalla pandemia è proprio l'uso della mascherina negli ambiento a rischio, dove ci sono molte persone fragili. Toglierla in questo momento, con il virus del Covid, ma anche con l'influenza ancora in circolazione, è sbagliato. Penso che potremmo anche decidere di tenerla sempre negli ospedali e nelle Rsa per tutelare chi è ricoverato".