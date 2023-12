Qual è il panettone migliore del Natale 2023 secondo il test di Altroconsumo Al primo posto nella classifica di Altroconsumo troviamo Esselunga Le Grazie Panettone Basso. Al secondo posto, il panettone classico COOP e poi Vergani. Il test è stato condotto da una giuria di consumatori e pasticcieri.

A cura di Davide Falcioni

Qual è il panettone migliore del Natale 2023? Rispondere a questa domanda è probabilmente impossibile, perché in ballo non ci sono solo elementi oggettivi – come la qualità degli ingredienti – ma anche soggettivi, a partire dai gusti di ciascuno di noi. Altroconsumo, tuttavia, ha accettato la sfida e – al fine di guidare i consumatori nel processo di acquisto – ha stilato, come ogni anno, la classifica dei migliori panettoni e pandori. Per il 2023 sono stati messi a confronto 12 panettoni.

Il test è stato condotto in due fasi: per prima cosa sono state condotte delle analisi di laboratorio, volte a verificare il rispetto del disciplinare di produzione, controllando l’eventuale presenza di muffe e lieviti, microrganismi che potrebbero trovare vita facile nei prodotti lievitati da forno. In parallelo è stata effettuata una prova di assaggio da parte di una doppia giuria di pasticceri e consumatori, che hanno giudicato sapore, aspetto e consistenza di tutti i panettoni ed i pandori portati in laboratorio.

Spiega Altroconsumo: "I panettoni non li abbiamo solo portati in laboratorio, ma li abbiamo sottoposti a occhi, naso e palato di esperti pasticceri. Per non influenzare il giudizio della giuria ogni panettone viene sempre presentato senza confezione, in modo da non essere riconoscibile. La maggior parte dei panettoni del nostro test ha ottenuto un giudizio positivo da parte dei nostri esperti. Non solo esperti. I panettoni del test sono stati assaggiati anche da una giuria di normali consumatori. Le 60 persone che ci hanno aiutato nell’assaggio hanno valutato l’aspetto visivo del panettone, la piacevolezza olfattiva, l’aroma, la piacevolezza tattile in bocca e la piacevolezza globale del prodotto".

Al primo posto nella classifica di Altroconsumo troviamo Esselunga Le Grazie Panettone Basso – Prezzo medio: 4,99 € al kg (migliore del test e miglior acquisto), l’unico di qualità ottima. Al secondo posto, il panettone classico COOP (Prezzo medio: 6,18 € al kg, punteggio 67) e poi Vergani Il Panettone milanese (Prezzo medio: 11,90 € al kg, punteggio 64) a pari merito con Bauli il panettone classico (Prezzo medio: 6,91 € al kg). Ha conquistato, invece, il titolo di Miglior Acquisto, per l’ottimo rapporto fra qualità e prezzo, il panettone classico Duca Moscati di Eurospin (1 kg, prezzo medio al kg 4,16 euro), premiato soprattutto dalla giuria di consumatori.