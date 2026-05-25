Pierina Paganelli, in aula la difesa di Dassilva prima della sentenza: “Basi sulle sole parole di Manuela Bianchi”

Gli avvocati di Louis Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno parlato nell’udienza per la requisitoria della difesa nell’ambito del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nell’ottobre del 2023. Secondo i due legali, l’intero impianto accusatorio si basa sulle parole dell’ex amante di Dassilva, Manuela Bianchi.

Louis Dassilva

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Louis Dassilva è oggi nell'aula di Tribunale di Rimini per la requisitoria dei suoi avvocati nell'ambito del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. I legali Riario Fabbri e Andrea Guidi hanno risposto alla requisitoria del pm Daniele Paci nella quale non ci sono sconti per l'imputato con la richiesta di condanna all'ergastolo.

Secondo i due avvocati che difendono Dassilva, l'accusa nei confronti del meccanico si basa "solo sulle parole di Manuela Bianchi", l'ex nuora di Paganelli e amante per un periodo di tempo proprio dell'imputato. "La prospettiva accusatoria da sola è insussistente senza la ritrattazione", hanno sottolineato gli avvocati.

Secondo i legali, a sorreggere il quadro accusatorio è la versione proposta da Bianchi in sede di incidente probatorio il 4 marzo 2025, quando ha asserito di non aver trovato per prima il cadavere nel garage di via del Ciclamino e di essere stata avvertita proprio da Dassilva, con il quale aveva un incontro in programma.

"Tutta l’architrave istruttoria è stata imperniata su quanto accaduto ed è stato detto davanti al gip, ma non su quanto ricostruito in quest’aula”, ha riferito l'avvocato Guidi, che ha poi sottolineato che non bisogna "usare le parole di Bianchi" per riscontrare gli altri indizi. "Il cuore del procedimento non è nell'analisi delle parole di Manuela", ha concluso.

I difensori di Dassilva hanno descritto Bianchi come una persona "con l'attitudine alla menzogna" che "con disinvoltura è capace di dire il falso al posto del vero". Con il cambio di versione, secondo gli avvocati, l'ex amante di Dassilva avrebbe voluto "salvare se stessa" collocando l'attuale imputato in garage, anche se sulla scena del crimine non sono state trovate tracce di Dna dell'uomo.

Presente in aula anche Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva ed ex amica dell'uomo attualmente imputato per il delitto di Paganelli. Dopo lo spazio dedicato alla difesa dell'imputato, ci sarà il rinvio per la sentenza nei confronti dell'ex meccanico.