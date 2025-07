Punto da uno sciame di vespe ha una reazione allergica e finisce in una scarpata: 45enne grave a Pieve di Teco

Un uomo di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni a Pietra Ligure (Imperia) dopo essere finito in una scarpata a causa delle punture di uno sciame di vespe – a cui è allergico – che lo hanno aggredito.

Un uomo di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Pietra Ligure (Imperia) a seguito di un incidente che ha dell'incredibile. Stava rientrando a casa dopo avere tagliato della legna quando ha perso il controllo del trattore che stava guidando dopo essere stato punto da uno sciame di vespe, che gli hanno provocato una reazione allergica, ed è finito in una scarpata di località Nirasca, a Pieve di Teco.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, residente nella stessa zona, è stato aggredito da uno sciame di vespe. Essendo un soggetto allergico, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando ed è precipitato in una scarpata facendo un volo di una decina di metri sotto strada. Nonostante la caduta, è riuscito ad avvertire un familiare che a sua volta ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, con i vigili del fuoco e il personale sanitario, che ha allertato l'elisoccorso Grifo, che lo ha portato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Prima però il 45enne ferito è stato stabilizzato sul posto, operazione questa che ha richiesto non poco tempo. Le sue condizioni sono serie ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai traumi causati dalla caduta, resta sotto osservazione per la reazione allergica alle punture. Le operazioni di soccorso sono state rese poi particolarmente difficili dalla zona impervia e dalla necessità di un coordinamento rapido tra le varie squadre intervenute.