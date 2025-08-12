Punto da un calabrone in spiaggia, muore pochi minuti dopo: la vittima è il 50enne Davide Mameli

Un operaio di 50 anni è morto dopo essere stato punto da un calabrone sulla spiaggia di Osala, a Orosei. La vittima si chiamava Davide Mameli. Il 50enne era allergico e ha assunto in pochi minuti il farmaco a base di betametasone che portava sempre con sé. Tuttavia, pochi minuti dopo si è accasciato a terra. Oggi, martedì 12 agosto, si terranno i funerali.

Il fatto risale a domenica 10 agosto. Il 50enne, residente a Galtellì (Nuoro), era insieme alla moglie quando si è accorto della gravità della situazione, visto che era allergico, e ha assunto in pochi minuti il farmaco che avrebbe dovuto salvargli la vita e che portava sempre con sé, a base di betametasone.

Tuttavia, subito dopo averlo preso, si è accasciato a terra. A nulla è servito l'intervento del personale sanitario del 118 accorso sul posto che ha tentato inutilmente di rianimarlo. L'uomo è deceduto, forse per un infarto, causato dal panico del momento.

La tragedia ha scosso profondamente i concittadini del 50enne. In segno di lutto l’amministrazione comunale di Galtellì ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni in programma in questi giorni, compresa la Festa dell'antico borgo fissata per domani, mercoledì 13 luglio.

"Con immenso cordoglio, l’Amministrazione Comunale comunica l’annullamento di tutti gli eventi previsti per i giorni 11 e 13 agosto", si legge in un post pubblicato su Facebook dal sindaco Franco Solinas.

"In un periodo in cui la nostra comunità è colpita da lutti improvvisi, riteniamo, in condivisione con tutte le associazioni e le attività coinvolte, di rinviare gli eventi programmati per oggi e per il 13 agosto. Oggi apprendiamo la scomparsa di Davide, membro attivo della nostra comunità, la cui perdita ha profondamente colpito l’intera collettività", prosegue.

"Esprimiamo le più sentite condoglianze e la nostra più sincera vicinanza a sua moglie Antonella e a tutta la famiglia, a cui rivolgiamo un abbraccio in questo momento di grande dolore", conclude.

I funerali di Davide Mameli si terranno nel pomeriggio di oggi, martedì 12 agosto, alle 17.30 nella parrocchia del Santissimo Crocifisso di Galtellì.