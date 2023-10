Punto da calabrone mentre raccoglie le mele: morto Sergio Stagnaro, perse il nipote Andrea a gennaio È morto stroncato da una puntura di calabrone mentre raccoglieva le mele dal suo albero Sergio Stagnaro, 76enne di Riva Trigoso (Genova): a gennaio aveva perso il nipote 14enne a causa di un incidente in canoa sul fiume Entella a Chiavari.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

È morto stroncato dalla puntura di un calabrone Sergio Stagnaro. L'uomo, 76 anni e originario di Riva Trigoso (Genova), era conosciuto per essere il nonno del 13enne deceduto per ipotermia all'ospedale Gaslini di Genova dopo che il 12 gennaio scorso la sua canoa era rimasta incastrata in un tronco d'albero sotto il ponte Maddalena sul fiume Entella a Chiavari.

A darne notizia è stato attraverso le piattaforme social il figlio Federico: "In 10 minuti te ne sei andato via perché un tibin (calabrone) ti ha punto mentre raccoglievi le mele dal tuo albero. Tutto mi potevo aspettare, ma non questo … non così. Ciao Papà mi piace ricordarti al timone della tua barca e aspetta. Grazie di tutto e buon vento. Ci vediamo in mezzo al mare".

Il decesso dell'uomo si è verificato lo scorso 13 ottobre e domani, domenica 22 ottobre, le ceneri giungeranno alle 11 nel cimitero rivano dal Piemonte, dove si era trasferito, per un saluto di parenti e conoscenti.

Sergio con la famiglia si è sempre battuto per la verità del dramma subito e soprattutto ha cercato di ricordare con diverse iniziative il nipote appena adolescente, deceduto a inizio anno dopo 4 giorni di agonia in seguito ad un incidente in canoa, che era rimasta incastrata in un tronco d'albero sotto un ponte sul fiume Entella a Chiavari. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per lui sui social. "Questi periodi son davvero difficili da superare. Coraggio", ha scritto Anna. "Non ho parole, se ne va un grande amico…un grandissimo abbraccio dal profondo dell'anima a tutti", è stato il messaggio di Luigi.