Pulmino precipita dalla A15, si schianta sui binari ed è travolto da treno: un morto e 3 feriti a Parma La tragedia si è consumata oggi nel territorio del comune di Fontevivo, in provincia di Parma, ed è costata la vita a un ragazzo. A bordo del mezzo altre tre persone ferite.

A cura di Antonio Palma

Un pulmino è precipitato dall'autostrada A15 Parma La Spezia schiantandosi sui binari della ferrovia sottostante e causando la morte di una persona. La tragedia si è consumata oggi, giovedì 18 novembre, nel territorio del comune di Fontevivo, in provincia di Parma, ed è costata la vita a un ragazzo. A bordo del mezzo viaggiava anche un altro ragazzo che è rimasto ferito gravemente nell'impatto. Secondo le prime informazioni i due viaggiavano con un altro uomo e una donna a bordo di un furgoncino che è precipitato sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza ed è stato urtato poi da un treno in transito. Anche i due adulti sono rimasti feriti mentre i passeggeri del treno sono rimasti illesi. Il mezzo interessato sarebbe un pulmino di trasporto disabili caduto dal viadotto autostradale in località Case Rosi.

Il drammatico incidente poco prima delle 13.30 sulla linea ferroviaria convenzionale Bologna – Piacenza. coinvolto un treno regionale di Trenitalia. Dopo l'allarme lanciato dal macchinista del convoglio ferroviario, sul posto sono accorsi sanitari del 118, vigili del fuoco e Forze dell’Ordine che stanno ancora operando. Come comunica Rete ferroviaria Italiana, il traffico ferroviario è stato completamente sospeso su tutta la linea per consentire i soccorsi. Sul posto stanno operando anche i tecnici di Rfi. Per i passeggeri del treno regionale si sta predisponendo assistenza ma nessuno si loro è rimasto ferito. In corso la riprogrammazione del trasporto ferroviario ed è stato già attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Fidenza e Parma. Regolare invece il traffico sulla rete Alta Velocità. "Il traffico è sospeso per un incidente stradale sulla linea tra Castelguelfo e Parma" spiegano da Trenitalia.

Treni direttamente coinvolti:

Il treno FB 8814 Lecce (6:06) – Milano Centrale (15:25) oggi è cancellato tra Reggio Emilia (13:50) e Fidenza (14:18). I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus fino a Fidenza, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FB 8811, che ne attende l'arrivo.

Il treno FB 8811 Milano Centrale (12:35) – Lecce (21:50) oggi è cancellato tra Fidenza (13:38) e Reggio Emilia (14:08). I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus fino a Reggio Emilia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FB 8811, che ne attende l'arrivo.

• FA 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (16:54)

• FA 8813 Milano Centrale (14:05) – Lecce (22:53)

• IC 597 Milano Centrale (14:48) – Napoli Centrale (23:30)

• RV 3912 Rimini (10:41) – Piacenza (14:10)

• RV 3914 Ancona (10:45) – Piacenza (15:10)

• RV 3916 Ancona (11:45) – Piacenza (16:10)

• RV 3925 Piacenza (12:49) – Ancona (17:16)

• RV 2467 Milano Centrale (13:20) – Bologna Centrale (16:10)

• RV 2474 Bologna Centrale (13:50) – Milano Centrale (16:45)

• RV 3929 Piacenza (14:49) – Ancona (19:22)

• R 2472 Parma (14:15) – Milano Centrale (15:45)

• R 18033 Salsomaggiore Terme (15:29) – Parma (15:52)

• R 18034 Parma (16:00) – Salsomaggiore Terme (16:24)