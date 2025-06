Pullman con 56 turisti filippini fuori strada sulla Siena-Bettolle: quattro feriti, uno grave

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Momenti di paura nella mattinata di oggi lungo la superstrada Siena-Bettolle, in località Pietraia, nel comune di Cortona, dove un pullman turistico con a bordo 56 persone di origine filippina è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il mezzo, che viaggiava in direzione Siena, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe improvvisamente sbandato, riportando danni significativi sulla fiancata destra e finendo fuori strada.

Non risultano coinvolti altri veicoli. Quattro i passeggeri feriti: uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre altri tre sono stati classificati in codice giallo. Le loro condizioni, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, sono sotto costante monitoraggio.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Arezzo, l’elisoccorso Pegaso 1, ambulanze infermierizzate, un’automedica e il gruppo per le maxi emergenze, attivato proprio per la presenza di numerosi passeggeri a bordo. Presenti anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile, che hanno fornito supporto logistico e psicologico ai passeggeri rimasti illesi.

Le operazioni di triage e assistenza sono tuttora in corso. L’area è stata messa in sicurezza e si sta lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente. Intanto, la circolazione sulla Siena-Bettolle ha subito forti rallentamenti in direzione Siena.