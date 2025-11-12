Pugnala il padre nel sonno poi scappa: 19enne arrestato per tentato omicidio, l’allarme lanciato dalla mamma

Paura a Conegliano (Treviso) dove un 19enne ha colpito con un coltello da cucina il padre che dormiva. Nel letto, accanto a lui, la moglie che ha lanciato l’allarme. Il giovane è fuggito ma dopo un’ora è stato ritrovato in stato di choc dalle forze dell’ordine che l’hanno arrestato per tentato omicidio.

Tentato parricidio a Conegliano (Treviso), dove un ragazzo di 19 anni ha colpito il padre con un coltello da cucina mentre dormiva nella sua camera da letto. A lanciare l'allarme è stata la madre del giovane, che pure si trovava a letto in quel momento e ha assistito alla scena. Fuggito via, dopo poco il 19enne è stato rintracciato dalle forze dell'ordine e arrestato.

I fatti si sono svolti nella notte tra il 10 e l'11 novembre. Il ragazzo ha preso un coltello da cucina, è andato nella camera da letto dei genitori, nell'appartamento in cui vivono insieme in via Confalonieri, e ha sferrato un fendente nella pancia del padre 66enne, pensionato, che dormiva accanto alla moglie, svegliata dalle urla di quest'ultimo.

Il ragazzo si è poi dato alla fuga a piedi, ma è stato rintracciato – in stato di choc – un'ora dopo dalle pattuglie di polizia e carabinieri mentre vagava per le vie del centro cittadino, ed è stato arrestato per tentato omicidio. La vittima è stata ricoverata all'ospedale di Conegliano ma non sarebbe in pericolo di vita, in quanto i fendenti sferrati non avrebbero leso organi vitali, e la prognosi è stata fissata in 30 giorni.

Leggi anche I rilievi dei Carabinieri a Collegno dopo l'omicidio di Marco Veronese

Restano da stabilire le cause di questa tragedia familiare. Alla base del gesto ci sarebbe – da quanto ricostruito – un orologio che il padre aveva tolto al figlio. "Perché mi hai preso l'orologio?": avrebbe detto il giovane prima di affondare i colpi. Ma il condizionale è d'obbligo. Non è la prima volta che il 19enne si rende protagonista di episodi di sangue. Alcuni mesi fa infatti aveva colpito con un bicchiere un altro avventore di un bar, ferendolo al collo.

Il mese scorso una vicenda simile si era consumata a Ravenna, dove un 14enne aveva colpito con un coltello entrambi i genitori mentre dormivano. In quel caso, la madre e il padre dell'adolescente avevano per fortuna riportato solo lievi ferite, e sono stati loro a lanciare l'allarme. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno poi arrestato il ragazzo per tentato omicidio.